В Кыргызстане задержан цыганский «Барон», переправлявший наркотики в Казахстан и Россию

По данным спецслужбы, подозреваемые — глава семьи цыган, Д. Л.К. по прозвищу «Барон», и его родственники — были причастны к финансированию деятельности ОПГ Камчы Кольбаева, а также наркоторговле в особо крупных размерах.

Фото: ГКНБ КР

— Установлено, что «Барон» занимался переправкой наркотических средств в особо крупном размере из Чуйской области на территорию Республики Казахстан и Российскую Федерацию. Полученную прибыль от наркобизнеса, указанная семья скрывала. Средства «отмывались» через торговлю меховых изделий, транспортировку автомобилей из Германии и США, — говорится в сообщении.

Фото: ГКНБ КР

«Барон», Д. Р.Е., К.Я.К. и Д. К.Ю задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.

Ранее сообщалось о задержании брата Камчы Кольбаева по делу о коррупции, связанной с незаконной передачей земли членам ОПГ. В мае силовики пресекли международный канал поставки «синтетики».

Фото: ГКНБ КР