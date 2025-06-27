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    13:59, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    В Кыргызстане задержан цыганский «Барон», переправлявший наркотики в Казахстан и Россию

    Госкомитетом нацбезопасности страны по факту финансирования преступной деятельности ОПГ Камчы Кольбаева задержаны четверо членов семьи цыган, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В Кыргызстане задержан цыганский «Барон», переправлявший наркотики в Казахстан и Россию
    Фото: ГКНБ КР

    По данным спецслужбы, подозреваемые — глава семьи цыган, Д. Л.К. по прозвищу «Барон», и его родственники — были причастны к финансированию деятельности ОПГ Камчы Кольбаева, а также наркоторговле в особо крупных размерах.

    В Кыргызстане задержан цыганский «Барон», переправлявший наркотики в Казахстан и Россию
    Фото: ГКНБ КР

    — Установлено, что «Барон» занимался переправкой наркотических средств в особо крупном размере из Чуйской области на территорию Республики Казахстан и Российскую Федерацию. Полученную прибыль от наркобизнеса, указанная семья скрывала. Средства «отмывались» через торговлю меховых изделий, транспортировку автомобилей из Германии и США, — говорится в сообщении.

    В Кыргызстане задержан цыганский «Барон», переправлявший наркотики в Казахстан и Россию
    Фото: ГКНБ КР

    «Барон», Д. Р.Е., К.Я.К. и Д. К.Ю задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.

    Ранее сообщалось о задержании брата Камчы Кольбаева по делу о коррупции, связанной с незаконной передачей земли членам ОПГ. В мае силовики пресекли международный канал поставки «синтетики».

    В Кыргызстане задержан цыганский «Барон», переправлявший наркотики в Казахстан и Россию
    Фото: ГКНБ КР
    В Кыргызстане задержан цыганский «Барон», переправлявший наркотики в Казахстан и Россию
    Фото: ГКНБ КР
    Теги:
    Наркотики Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Кыргызстан Мировые новости Задержания
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
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