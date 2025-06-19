В Кыргызстане задержан брат Камчы Кольбаева

По данным МВД КР, в 2009 году должностные лица айыл окмоту села Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области передали жителю С. К. в аренду на 49 лет участок площадью 5 га для строительства спорткомплекса. При этом объект построен не был, что вызвало недовольство местных жителей, требовавших вернуть землю государству.

Фото: МВД КР

— На фоне конфликта на С. К. начали оказывать давление члены ОПГ, требуя передать 1 гектар земли в «общак». Опасаясь угроз, он обратился за поддержкой к брату Камчы Кольбаева — Ж.К., пообещав передать часть требуемого участка в обмен на прекращение давления, — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 336 УК КР «Коррупция». Задержаны и водворены в СИЗО г. Бишкек члены ОПГ: С. А. (1977 г. р.), К.Ж. (1976 г. р.), Э.М. (1974 г. р.) и О.А. (1976 г. р.).

Напомним, в начале октября 2023 года криминальный авторитет, «вор в законе» Камчыбек Кольбаев был ликвидирован при задержании в Бишкеке.

За близкие связи с ним были уволены полсотни сотрудников государственной таможенной службы. В доход государства были изъяты породистые скакуны криминального авторитета на сумму свыше полмиллиона долларов, дорогостоящая бронированная автомашина класса люкс, подаренная членами ОПГ К.Кольбаева экс-премьер-министру КР Сапару Исакову.

Также были изъяты его дорогие иномарки и 720 квартир, которые передали в госсобственность. Кроме того, государству вернули свыше 100 гектар земель, а также участок в природном парке «Каракол». В июле 2024 года было найдено личное огнестрельное оружие с боевыми патронами, принадлежавшее покойному криминальному авторитету.