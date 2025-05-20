В Кыргызстане пресекли международный канал поставки «синтетики»
В Бишкеке задержали двух наркоторговцев с двумя килограммами синтетических наркотиков группы «Соль», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По данным ГКНБ КР, спрятанные в бытовую технику наркотики были доставлены в КР из России через службы доставки, в том числе «Карго» и «Яндекс.Такси».
— В ходе операции задержаны двое кыргызстанцев К.Д.Г. и Б.Б.Р., организовавшие склад для хранения, фасовки и подготовки к дальнейшей транспортировке наркотиков в ближнее зарубежье. Часть партии предназначалась для сбыта на территории Бишкека и отдельных регионов КР, остальное — для вывоза в Узбекистан, — говорится в сообщении.
Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ КР.
Напомним, в начале года в Бишкеке пресекли продажу «синтетики» на 1,5 млн сомов, а также выявили канал контрабандной поставки оружия из США. В феврале в КР задержали наркоторговцев с крупной партией гашиша и марихуаны.