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    13:42, 20 Май 2025 | GMT +5

    В Кыргызстане пресекли международный канал поставки «синтетики»

    В Бишкеке задержали двух наркоторговцев с двумя килограммами синтетических наркотиков группы «Соль», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: ГКНБ КР

    По данным ГКНБ КР, спрятанные в бытовую технику наркотики были доставлены в КР из России через службы доставки, в том числе «Карго» и «Яндекс.Такси».

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    Фото: ГКНБ КР

    — В ходе операции задержаны двое кыргызстанцев К.Д.Г. и Б.Б.Р., организовавшие склад для хранения, фасовки и подготовки к дальнейшей транспортировке наркотиков в ближнее зарубежье. Часть партии предназначалась для сбыта на территории Бишкека и отдельных регионов КР, остальное — для вывоза в Узбекистан, — говорится в сообщении.

    Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ КР.

    Напомним, в начале года в Бишкеке пресекли продажу «синтетики» на 1,5 млн сомов, а также выявили канал контрабандной поставки оружия из США. В феврале в КР задержали наркоторговцев с крупной партией гашиша и марихуаны.

    Теги:
    Наркотики Борьба с наркотиками Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
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