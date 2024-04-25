В Кыргызстане продолжается работа по ликвидации последствий схода селей

В Кыргызстане в результате схода селевых потоков, вызванных обильными дождями, в Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской, Таласской и Чуйской областях продолжается работа по ликвидации последствий схода селевых потоков, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным пресс-службы МЧС КР, 24 апреля около 00:20 после сильных дождей в селах Таштак, Кызыл-Сенгир, Бостон айыльного аймака Кызыл-Туу Сузакского района Джалал-Абадской области были затоплены 150 жилых домов, 3 социальных объекта, 1 мост, дворы и 50 гектаров пашни.

Отмечается, что после проливного дождя на территории городов Базар-Коргон, Аксы, Ала-Бука, Таш-Кумыр зарегистрирован сход селей, в результате чего затоплены внутренние дороги и дворы жилых домов. Сейчас на местах сотрудниками МЧС ведутся активные работы.

С 20 по 24 апреля из-за обрушившейся стихии в Барпынском, Кызыл-Тууском, Сузакском сельских округах Сузакского района Джалал-Абадской области затоплены дворы жилых домов. Вследствие повышения уровня воды реки Кок-Арт, создавшего опасность на некоторых территориях, в Сузакском районе на основании приказа начальника гражданской защиты введен режим чрезвычайной ситуации 3-й степени.

В настоящее время паводковые воды в домах местных жителей, пострадавших от наводнения, откачиваются с помощью мотопомп. Идет эвакуация населения в безопасное место. Попавшие в паводковые воды трупы скота и птицы обезвреживаются соответствующими службами, в селах проводится дезинфекция. На место доставлена ​​специальная инженерная техника МЧС, начались работы по очистке паводковых каналов.

Также сообщается, что накануне в некоторых горных районах Чуйской области сошли селевые потоки. В ущелье Карагул в селе Онбир-Жылга Чуйского района произошло наводнение. Пострадавших среди населения нет. В настоящее время ситуация стабильная.

По причине сильных дождей в Буранском сельском округе произошел разлив реки Бурана. К настоящему времени в селах Жаны-Жол и Ак-Бешим уже несколько раз расчищали арыки и приводили в порядок территорию вокруг моста. В ликвидации последствий наводнения задействованы местные органы власти и сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что в трех областях Кыргызстана из-за селей введен режим ЧС. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поручил оказать соответствующую помощь гражданам, пострадавшим от стихии.