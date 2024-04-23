Режим ЧС ввели из-за селей в трех областях Кыргызстана

В Кыргызстане обильные осадки вызвали сход селевых потоков, в результате чего в некоторых районах Ошской, Таласской, Джалал-Абадской областей введен режим чрезвычайной ситуации. Меры приняты в целях ликвидации последствий наводнения и своевременного проведения неотложных мер, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным МЧС КР, на юге страны с 20 апреля сошли свыше 30 селей. В Таласском районе Таласской области проливные дожди подтопили с.Ак-Жар Кен-Кульского сельского округа, с.Кок-Кашат Беш-Ташского сельского округа и с. Кара-Суу Чон-Алышского сельского округа. В результате наводнения повреждены 250 домов, дворы, внутренние дороги и один мост.

В селе Бостон Джалал-Абадской области размыло селезащитное ограждение, затоплено более 40 домов, а также участки автодороги Бишкек-Ош. Ряд сел в нескольких районах Ошской области, город Кызыл-Кия, Лейлекский, Баткенский и Кадамджайский районы Баткенской области также пострадали от природной стихии.

Государство окажет помощь пострадавшим от селей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента КР Аскат Алагозов.

По его словам, согласно поручению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, после определения МЧС суммы ущерба, нанесенного стихией, гражданам будет оказана соответствующая помощь.

- Из-за недавних дождей в нескольких селах ряда регионов Кыргызстана сошли сели. Из некоторых сел временно переселяют местных жителей. Имеются случаи повреждения построек и придворовых участков из-за селей, но это не носит масштабный характер. Иными словами, у министерства чрезвычайных ситуаций, министерства транспорта и коммуникаций и других государственных структур достаточно сил и технических средств для ликвидации последствий селей, - написал он в соцсети.

Ранее сообщалось, что на юге Кыргызстана селевой поток смыл автомобиль с пассажирами, в результате чего погиб мужчина.