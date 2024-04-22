Сель сошел на юге Кыргызстана, погиб мужчина
В Кара-Кульджинском районе Ошской области Кыргызстана селевой поток смыл автомобиль с пассажирами, в результате чего погиб мужчина, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По данным МЧС КР, на 41-м километре дороги Мырзаке-Кара-Кульджа-Алайкуу грязевой поток накрыл автомобиль, в котором ехала семья из четырех человек. Местным жителям удалось спасти двух женщин и малолетнего ребенка. Водителя автомашины унесло селем.
К поискам были привлечены 11 спасателей МЧС КР. Труп мужчины был найден в овраге и передан родственникам.
20 апреля в результате проливных дождей в нескольких районах Ошской области сошли селевые потоки.
Ранее сообщалось, что из-за неустойчивых погодных условий и обильных осадков в некоторых районах Кыргызстана ожидается сход селей.