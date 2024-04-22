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    11:00, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Сель сошел на юге Кыргызстана, погиб мужчина

    Сель сошел на юге Кыргызстана, погиб мужчина
    Фото: МЧС КР

    В Кара-Кульджинском районе Ошской области Кыргызстана селевой поток смыл автомобиль с пассажирами, в результате чего погиб мужчина, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным МЧС КР, на 41-м километре дороги Мырзаке-Кара-Кульджа-Алайкуу грязевой поток накрыл автомобиль, в котором ехала семья из четырех человек. Местным жителям удалось спасти двух женщин и малолетнего ребенка. Водителя автомашины унесло селем.

    К поискам были привлечены 11 спасателей МЧС КР. Труп мужчины был найден в овраге и передан родственникам.

    20 апреля в результате проливных дождей в нескольких районах Ошской области сошли селевые потоки.

    Ранее сообщалось, что из-за неустойчивых погодных условий и обильных осадков в некоторых районах Кыргызстана ожидается сход селей.

    Теги:
    Сель Кыргызстан Происшествия Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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