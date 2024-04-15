В Кыргызстане и Таджикистане возможны сели и повышение уровня воды в реках

В Кыргызстане и в некоторых областях Таджикистана ожидается сход селей и повышение уровня воды в реках, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций КР, в стране объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающихся обильных осадков.

По данным ведомства, 15-16 апреля из-за неустойчивых погодных условий и обильных дождей в Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях Кыргызстана в горных и предгорных районах селеопасно.

Ожидается затопление склонов и низменностей, повышение уровня воды в реках.

В Таджикистане Агентство по гидрометеорологии предупреждает о повышении уровня воды на реках Яхсу и Кызылсу и опасности селей.

В Хатлонской области, в горных районах республиканского подчинения и западных районах Горно-Бадахшанской автономной области, а также в предгорных районах Согдийской области ожидаются селевые явления локального характера. В связи с выпадением атмосферных осадков на реках Яхсу, Кызылсу (южная) и на реках, стекающих с южных склонов Гиссарского хребта, ожидается повышение уровня воды.