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    12:42, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    В Кыргызстане и Таджикистане возможны сели и повышение уровня воды в реках

    Таджикистан, река, оползень, сель
    Фото: khovar.tj

    В Кыргызстане и в некоторых областях Таджикистана ожидается сход селей и повышение уровня воды в реках, передает агентство Kazinform.

    Как сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций КР, в стране объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающихся обильных осадков.

    По данным ведомства, 15-16 апреля из-за неустойчивых погодных условий и обильных дождей в Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях Кыргызстана в горных и предгорных районах селеопасно.

    Ожидается затопление склонов и низменностей, повышение уровня воды в реках.

    В Таджикистане Агентство по гидрометеорологии предупреждает о повышении уровня воды на реках Яхсу и Кызылсу и опасности селей.

    В Хатлонской области, в горных районах республиканского подчинения и западных районах Горно-Бадахшанской автономной области, а также в предгорных районах Согдийской области ожидаются селевые явления локального характера. В связи с выпадением атмосферных осадков на реках Яхсу, Кызылсу (южная) и на реках, стекающих с южных склонов Гиссарского хребта, ожидается повышение уровня воды.

    Теги:
    Природные явления Природные катаклизмы Кыргызстан Таджикистан Мировые новости Центральная Азия
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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