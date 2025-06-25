В Кыргызстане намерены запретить доступ к порносайтам

Согласно документам, в целях защиты моральных и нравственных ценностей общества устанавливается запрет на распространение контента, содержащего элементы порнографического характера в интернет-пространстве страны, а также ответственность лиц, допустивших его распространение в интернете.

Доступ к сайтам с порнографическим контентом блокируется в течение 24 часов после получения требования. Владельцы сайтов обязаны удалить такой контент в течение 24 часов. При отказе сайт может быть приостановлен на срок до двух месяцев, с запретом создания новых ресурсов. Доступ к ресурсу восстанавливается после удаления контента или по решению суда.

В Казахстане с начала 2025 года заблокировано более 1000 порносайтов.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане ввели штрафы за нарушение требований по защите персональных данных.