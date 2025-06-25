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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:25, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    В Кыргызстане намерены запретить доступ к порносайтам

    Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству парламента Кыргызстана принял во втором и третьем чтениях законопроекты, касающиеся запрета доступа к сайтам, содержащим порнографию в интернет-пространстве страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    порно
    Фото: Kazinform

    Согласно документам, в целях защиты моральных и нравственных ценностей общества устанавливается запрет на распространение контента, содержащего элементы порнографического характера в интернет-пространстве страны, а также ответственность лиц, допустивших его распространение в интернете.

    Доступ к сайтам с порнографическим контентом блокируется в течение 24 часов после получения требования. Владельцы сайтов обязаны удалить такой контент в течение 24 часов. При отказе сайт может быть приостановлен на срок до двух месяцев, с запретом создания новых ресурсов. Доступ к ресурсу восстанавливается после удаления контента или по решению суда.

    В Казахстане с начала 2025 года заблокировано более 1000 порносайтов.

    Ранее сообщалось, что в Кыргызстане ввели штрафы за нарушение требований по защите персональных данных.

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
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