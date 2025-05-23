В Кыргызстане ввели штрафы за нарушение требований о защите персональных данных

Согласно поправкам, за нарушение порядка сбора, хранения, обработки, защиты, передачи и распространения информации личного характера, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предусмотрен штраф на физических лиц в размере 7,5 тысяч сомов (свыше 43 тысяч тенге), на должностных лиц - 10 тысяч сомов (57,8 тысяч тенге), на юридических лиц - 65 тысяч сомов (свыше 375 тысяч тенге).

За внесение неполной или недостоверной информации в Реестр держателей массивов персональных данных, а также сбор, хранение, обработка персональных данных без регистрации в Реестре в установленном порядке юрлица будут наказываться штрафом в размере 45 тысяч сомов (260 тысяч тенге).

Также предусмотрена ответственность за трансграничную передачу персональных данных с нарушением установленного порядка, необоснованный отказ обладателем массива персональных данных в предоставлении субъекту его персональных данных и неисполнение законных требований уполномоченного государственного органа по персональным данным.

Поправки вступят через полгода со дня официального опубликования

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане за отказ в приеме цифрового сома предусмотрены штрафы. 10 февраля 2025 года вступил в силу закон о штрафах за клевету или оскорбление в интернете.