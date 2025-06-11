В Казахстане с начала года заблокировано более 1000 порносайтов
Министр культуры и информации Аида Балаева рассказала о борьбе с запрещенными интернет-ресурсами в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Понятно, новые технологии диктуют новые условия работы. И очевидно, что мы должны совершенствовать работу в этом направлении. Но опять таки эта работа по выявлению и подготовке предписания отдельным госорганом по блокировке таких ресурсов ведется системно и круглосуточно, - отметила Аида Балаева в кулуарах Акорды.
По ее данным, в 2019 году было выявлено и заблокировано 8 интернет-ресурсов, которые распространяют порнографические материалы и рекламируют интимные услуги, в 2021 году - 624, и уже с начала года - 1024.
То есть, масштабы растут, и вы понимаете, что мы блокируем, и одномоментно такие же открываются. Поэтому, соответственно, мы должны работать над совершенствованием своей работы, - добавила министр.