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    12:19, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане с начала года заблокировано более 1000 порносайтов

    Министр культуры и информации Аида Балаева рассказала о борьбе с запрещенными интернет-ресурсами в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    блокирование сайтов
    Фото: Freepik

    - ⁠Понятно, новые технологии диктуют новые условия работы. И очевидно, что мы должны совершенствовать работу в этом направлении. Но опять таки эта работа по выявлению и подготовке предписания отдельным госорганом по блокировке таких ресурсов ведется системно и круглосуточно, - отметила Аида Балаева в кулуарах Акорды.

    По ее данным, в 2019 году было выявлено и заблокировано 8 интернет-ресурсов, которые распространяют порнографические материалы и рекламируют интимные услуги, в 2021 году - 624, и уже с начала года - 1024.

    То есть, масштабы растут, и вы понимаете, что мы блокируем, и одномоментно такие же открываются. Поэтому, соответственно, мы должны работать над совершенствованием своей работы, - добавила министр.

    Теги:
    Закон и право Аида Балаева Минкультуры и информации Интернет Связь, ТВ, IT
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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