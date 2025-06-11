В Казахстане с начала года заблокировано более 1000 порносайтов

- ⁠Понятно, новые технологии диктуют новые условия работы. И очевидно, что мы должны совершенствовать работу в этом направлении. Но опять таки эта работа по выявлению и подготовке предписания отдельным госорганом по блокировке таких ресурсов ведется системно и круглосуточно, - отметила Аида Балаева в кулуарах Акорды.

По ее данным, в 2019 году было выявлено и заблокировано 8 интернет-ресурсов, которые распространяют порнографические материалы и рекламируют интимные услуги, в 2021 году - 624, и уже с начала года - 1024.