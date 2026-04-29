    Порядок оплаты расходов при банкротстве граждан разъяснили в КГД

    В Казахстане при реализации процедур банкротства граждан учитывается баланс интересов как должников, так и участников процесса, включая финансовых управляющих, заявила руководитель управления по работе с несостоятельными должниками Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Меруерт Сисембаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По ее словам, возложение части расходов на неплатежеспособного гражданина не противоречит концепции закона, несмотря на то что его основная цель — освободить человека от долговой нагрузки и помочь восстановить платежеспособность.

    — В процессе гражданин может нести определенные расходы. Это соответствует мировой практике: процедуры банкротства в большинстве стран платные, поскольку предусматривают оплату работы финансового управляющего. При этом в Казахстане сделано все, чтобы такие затраты не были чрезмерными, — пояснила Меруерт Сисембаева на брифинге по вопросам применения закона о банкротстве физических лиц.

    Она подчеркнула, что в законодательстве заложен баланс интересов между должником и финансовым управляющим.

    — С одной стороны — гражданин, который оказался в сложной ситуации, с другой — финансовый управляющий, у которого есть право на оплату своей работы. При этом законом предусмотрены случаи, когда эти расходы берет на себя государство, — отметила она.

    Наиболее востребованной в стране, по словам спикера, остается внесудебная процедура банкротства — она полностью бесплатна и охватывает более 90% всех случаев.

    — Это государственная услуга, которая предоставляется бесплатно. Что касается судебной процедуры, она предполагает оплату услуг финансового управляющего, но при этом сроки ограничены: восстановление платежеспособности занимает несколько месяцев, а судебное банкротство — около полугода, — уточнила спикер.

    Отдельно Меруерт Сисембаева остановилась на функциях финансового управляющего.

    — Он анализирует финансовое состояние должника, описывает имущество, при его наличии организует реализацию, готовит заключения и итоговый отчет, а также участвует в судебных заседаниях. Без этого провести процедуру банкротства было бы невозможно, — заключила она.

    Отметим, что в Казахстане сократили срок внесудебного банкротства для некоторых граждан.

    Адиль Нуртазин
