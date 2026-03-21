В Казахстане сократили срок внесудебного банкротства для некоторых граждан

Теперь срок процедуры внесудебного банкротства сокращен для отдельных категорий граждан. Ранее стандартный срок составлял шесть месяцев.

Согласно новым правилам, если совокупная задолженность должника не превышает 1 600 МРП (6 920 000 тенге в 2026 году) и срок неисполнения обязательств превышает пять лет, процедура внесудебного банкротства в Казахстане будет завершена в течение одного месяца со дня размещения сведений на портале «Электронное правительство».

