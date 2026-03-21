09:02, 21 Март 2026 | GMT +5
В Казахстане сократили срок внесудебного банкротства для некоторых граждан
Поправки, регулирующие вопросы финансового рынка, связи и банкротства, вступили в силу в Казахстане, передает агентство Kazinform.
Теперь срок процедуры внесудебного банкротства сокращен для отдельных категорий граждан. Ранее стандартный срок составлял шесть месяцев.
Согласно новым правилам, если совокупная задолженность должника не превышает 1 600 МРП (6 920 000 тенге в 2026 году) и срок неисполнения обязательств превышает пять лет, процедура внесудебного банкротства в Казахстане будет завершена в течение одного месяца со дня размещения сведений на портале «Электронное правительство».
Ранее мы писали, что в Казахстане внедряют автоматизированные инструменты выявления преднамеренного банкротства.