телерадиокомплекс президента РК
    09:02, 21 Март 2026 | GMT +5

    В Казахстане сократили срок внесудебного банкротства для некоторых граждан

    Поправки, регулирующие вопросы финансового рынка, связи и банкротства, вступили в силу в Казахстане, передает агентство Kazinform.

    Фото: freepik.com

    Теперь срок процедуры внесудебного банкротства сокращен для отдельных категорий граждан. Ранее стандартный срок составлял шесть месяцев.

    Согласно новым правилам, если совокупная задолженность должника не превышает 1 600 МРП (6 920 000 тенге в 2026 году) и срок неисполнения обязательств превышает пять лет, процедура внесудебного банкротства в Казахстане будет завершена в течение одного месяца со дня размещения сведений на портале «Электронное правительство».

    Ранее мы писали, что в Казахстане внедряют автоматизированные инструменты выявления преднамеренного банкротства.

    Дамира Кеңесбай
