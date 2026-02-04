В КГД объяснили, за что казахстанцам могут заблокировать счета

Теперь налогоплательщикам могут приостанавливать расходные операции по банковским счетам, если они не ответят на уведомление налоговых органов. Об этом сообщил руководитель управления по работе с задолженностью департамента аудита Комитета государственных доходов Кайсар Арын. По его словам, ранее налоговые органы не применяли такую меру.

— Направляется уведомление, оно остается без внимания, и отработка шла не на должном уровне. Теперь, согласно налоговому законодательству, в случае ненадлежащего исполнения, то есть если нет ответа на уведомление о подтверждении дебиторской задолженности, орган государственных доходов по истечении срока исполнения приостанавливает расходные операции по банковским счетам именно налогоплательщика-дебитора, — пояснил он в прямом эфире КГД в соцсетях.

