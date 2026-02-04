РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:42, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    В КГД объяснили, за что казахстанцам могут заблокировать счета

    В Комитете государственных доходов рассказали о введении новой административной меры принудительного взыскания в случае неисполнения уведомления о дебиторской задолженности, передает корреспондент агентства Kazinform

    КГД, счет
    Фото: Комитет государственных доходов МФ РК

    Теперь налогоплательщикам могут приостанавливать расходные операции по банковским счетам, если они не ответят на уведомление налоговых органов. Об этом сообщил руководитель управления по работе с задолженностью департамента аудита Комитета государственных доходов Кайсар Арын. По его словам, ранее налоговые органы не применяли такую меру.

    — Направляется уведомление, оно остается без внимания, и отработка шла не на должном уровне. Теперь, согласно налоговому законодательству, в случае ненадлежащего исполнения, то есть если нет ответа на уведомление о подтверждении дебиторской задолженности, орган государственных доходов по истечении срока исполнения приостанавливает расходные операции по банковским счетам именно налогоплательщика-дебитора, — пояснил он в прямом эфире КГД в соцсетях.

    Ранее в КГД рассказали, с какой суммы налоговой задолженности будут блокировать счета в 2026 году.

    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
