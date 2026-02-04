С какой суммы налоговой задолженности будут блокировать счета в 2026 году

Как сообщил руководитель управления по работе с задолженностью департамента аудита Комитета государственных доходов Кайсар Арын, меры взыскания начинают применять при задолженности свыше 20 МРП (86 500 тенге).

– В случае превышения налоговой задолженности в 20 МРП, налогоплательщику начисляется пеня, направляется уведомление. После срока будут приостанавливаться расходные операции по банковским счетам, кассе, а также применяться инкассовые распоряжения, – пояснил спикер в прямом эфире в соцсетях.

До уровня задолженности в 45 МРП (194 625 тенге) меры воздействия ограничиваются указанными способами и мерами взыскания.

Если же задолженность превышает 45 МРП, помимо приостановления операций по счетам, налоговые органы смогут применять расширенные меры взыскания. В их числе – работа с дебиторской задолженностью налогоплательщика, взыскание средств со счетов его дебиторов при их наличии, составление акта описи имущества, его реализация, а также выпуск акций.

В случае дальнейшего непогашения задолженности налогоплательщик может быть признан банкротом по решению суда.

Напомним, с января 2026 года в Казахстане изменился порядок предоставления отсрочек и рассрочек по налогам.