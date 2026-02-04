РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:53, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    С какой суммы налоговой задолженности будут блокировать счета в 2026 году

    С января 2026 года в Казахстане применяется дифференцированный подход к мерам взыскания налоговой задолженности, включая приостановление расходных операций по банковским счетам, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Налоговый кодекс, бизнес, деньги
    Коллаж: Kazinform / Canva

    Как сообщил руководитель управления по работе с задолженностью департамента аудита Комитета государственных доходов Кайсар Арын, меры взыскания начинают применять при задолженности свыше 20 МРП (86 500 тенге).

    – В случае превышения налоговой задолженности в 20 МРП, налогоплательщику начисляется пеня, направляется уведомление. После срока будут приостанавливаться расходные операции по банковским счетам, кассе, а также применяться инкассовые распоряжения, – пояснил спикер в прямом эфире в соцсетях.

    До уровня задолженности в 45 МРП (194 625 тенге) меры воздействия ограничиваются указанными способами и мерами взыскания.

    Если же задолженность превышает 45 МРП, помимо приостановления операций по счетам, налоговые органы смогут применять расширенные меры взыскания. В их числе – работа с дебиторской задолженностью налогоплательщика, взыскание средств со счетов его дебиторов при их наличии, составление акта описи имущества, его реализация, а также выпуск акций.
    В случае дальнейшего непогашения задолженности налогоплательщик может быть признан банкротом по решению суда.

    Напомним, с января 2026 года в Казахстане изменился порядок предоставления отсрочек и рассрочек по налогам. 

    Адия Абубакир
