В Келесском районе Туркестанской области очистят водоканалы протяженностью 220 км

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Келесском районе Туркестанской области в текущем году предусмотрены средства из местного бюджета на проведение работ по механической очистке, текущему ремонту каналов и сбросных каналов протяженностью 220 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Данные работы предотвратят перелив каналов. В случае очистки водоканалов от накопленного мусора около тысячи гектаров будут введены в оборот, также улучшится пропускная способность доставки воды к 5 тысячам га.

Поскольку Келесский район является аграрным, большая часть населения занята в сельскохозяйственной отрасли. Без водопроводных систем развивать сельское хозяйство тяжело. На сегодняшний день в районе насчитывается 145 каналов, 147 сбросных каналов, три водозабора и Акылбексайское водохранилище вместимостью 25 млн. куб. метров воды.

Большая часть крестьян получает поливную воду из реки Келес и водной системы Зах, канала Ашынау, водных систем Бозсу, Ак-койлы и каналов СТК и ВТК. С начала 2020 года за счет средств районного бюджета были очищены каналы и отводы протяженностью 100 км, введено в оборот 350 га, улучшена пропускная способность около 2,5 тысячи га.