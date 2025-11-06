РУ
    В КазНУ имени аль-Фараби открылся институт по сохранению биоразнообразия

    В Казахском национальном университете имени аль-Фараби открылся новый научный центр, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

    Фото: Министерство науки и высшего образования РК

    Основная цель  Центрально-Азиатского — Германского института по охране экосистем и биоразнообразия — научно обоснованное развитие инициатив по обеспечению устойчивости экосистем и сохранению биологического разнообразия в странах Центральной Азии.

    — Новый центр станет площадкой для укрепления экологического сотрудничества между учеными Казахстана и Германии, совместного выполнения научных проектов и обмена опытом. Открытие института прошло в рамках международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы сохранения биоразнообразия Центральной Азии», — говорится в сообщении.

    В мероприятии приняли участие ректор КазНУ Жансеит Туймебаев, генеральный консул Федеративной Республики Германия в Алматы Матиас Лехерер, вице-президент Академии наук Таджикистана Тиллохуджа Ибодзода, управляющий директор компании NETSCI GmbH Маттиас Крамер, а также более 100 ученых и молодых исследователей из 15 стран.

    Ранее сообщалось, что первые студенты казахстанского филиала МГИМО получили студенческие билеты.

     

