В КазНУ имени аль-Фараби открылся институт по сохранению биоразнообразия

Основная цель Центрально-Азиатского — Германского института по охране экосистем и биоразнообразия — научно обоснованное развитие инициатив по обеспечению устойчивости экосистем и сохранению биологического разнообразия в странах Центральной Азии.

— Новый центр станет площадкой для укрепления экологического сотрудничества между учеными Казахстана и Германии, совместного выполнения научных проектов и обмена опытом. Открытие института прошло в рамках международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы сохранения биоразнообразия Центральной Азии», — говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие ректор КазНУ Жансеит Туймебаев, генеральный консул Федеративной Республики Германия в Алматы Матиас Лехерер, вице-президент Академии наук Таджикистана Тиллохуджа Ибодзода, управляющий директор компании NETSCI GmbH Маттиас Крамер, а также более 100 ученых и молодых исследователей из 15 стран.

