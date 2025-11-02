Первые студенты казахстанского филиала МГИМО получили студенческие билеты

На мероприятии собрались руководители университетов, представители дипломатической миссии России в Казахстане, образовательных ведомств двух стран, акимата г. Астаны, студенты и их родители, преподаватели, выпускники и СМИ.

С приветствием выступил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. Он сообщил, что между Казахстаном и Россией действуют 10 межправительственных соглашений в сфере международных отношений и науки, почти 1500 межвузовских соглашений.

— К тому партнерству между нашими странами добавляется новое измерение — научное и академическое. Оно не ослабевало, но сейчас надо наполнять его новым содержанием. Поэтому мы благодарны руководству МГИМО за, то что самые передовые программы выгружает наш филиал. Это новые программы. Думаю, что у этого филиала самое прекрасное будущее, — сказал министр.

Фото: Миннауки и высшего образования РК

В своем поздравлении ректор МГИМО Анатолий Торкунов выразил радость в связи с тем, что Евразийский национальный университет за 30 лет достиг высот и занимает достойное место не только в системе высшего образования Казахстана, но и в высшем образовании всемирного уровня.

— Программы, которые мы выбирали для нашего филиала здесь, прежде всего нацелены на то, чтобы подготовить замечательных специалистов, которые будут работать в Казахстане, развивая его экономику, хозяйство, внешние связи. Я совершенно убежден в том, что и у вас и у нас все получится и вы выйдете из филиала МГИМО замечательными специалистами, — подчеркнул Анатолий Торкунов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин в своем выступлении обозначил, что сегодняшнее событие имеет большое значение для российско-казахстанских отношений.

— Уверен, что филиал МГИМО в Астане станет площадкой для подготовки новых лидеров, специалистов, способных эффективно работать в современных международных условиях на благо нового модернизируемого реформируемого Казахстана. Дорогие студенты, вы становитесь частью большой семьи. Берегите традиции нашего университета. Учитесь понимать и уважать мир во всем его многообразии, — сказал дипломат.

Также в рамках встречи выступили и студенты казахстанского филиала МГИМО.

— Мы безумно рады стать частью большой семьи МГИМО. Чтобы получить диплом, мы должны стараться. Надеемся, что наше обучение будет плодотворным и мы покажем достойные результаты. Открытие филиала МГИМО в Казахстане приносит богатые академические возможности. Мы, магистранты, воспринимаем этот день как начало этапа возможностей, открытий и совместных достижений, — отметила магистрант Аружан Какимсеит.

Филиал МГИМО МИД РФ, созданный в Казахстане на основании решения казахстанско-российской Межправительственной комиссии, принял первых студентов в сентябре этого года. Обучение ведется российскими и казахстанскими специалистами по образовательным программам бакалавриата «Анализ и моделирование социально-экономических и бизнес-процессов», «Мировые минерально-сырьевые и энергетические рынки», и магистратуры «Финансовая экономика и финансовые технологии» и «Многосторонние институты и глобальное управление технологическим развитием».