    В казахстанских школах проверят знания более 100 тысяч учеников

    С 30 апреля среди более чем 100 тысяч учащихся 4 и 9 классов почти из двух тысяч школ страны будет проведен мониторинг знаний, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения.

    Фото: Министерство просвещения

    Данный мониторинг является отечественным исследовательским инструментом, направленным на оценку качества знаний учащихся. Он позволяет анализировать эффективность учебных программ, выявлять направления учебно-воспитательного процесса, требующие совершенствования. Конечный результат мониторинга заключается в подготовке методических рекомендаций на основе комплексного анализа по каждому региону для повышения качества образования.

    Мониторинг охватывает направления функциональной грамотности в чтении, математике и естествознании. Кроме того, в рамках мониторинга образовательных достижений обучающихся проводится анкетирование для выявления различных контекстных факторов, влияющих на образование. Его проходят учащиеся, педагоги, руководители школ и родители учеников 4 классов.

    Процедура исследования стандартизирована и организована в соответствии с международными подходами. Напомним, в начале 2025 года мониторинг образовательных достижений обучающихся получил международный знак качества RCEC.

    С 1 апреля по 15 мая в организациях образования Казахстана проводятся международные исследования качества образования PIRLS-2026 и TIMSS-2027.

    Динара Жусупбекова
