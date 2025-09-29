В казахстанских школах начали апробацию новых учебников

Апробация охватит учебники для 4 класса — «Казахский язык», «Русский язык» (для школ с казахским языком обучения), «Математика» (для школ с казахским и русским языком обучения), «Познание мира», «Литературное чтение»; 7–10 классов — «Всемирная история», «Алгебра», «Қазақ тілі», «Химия», «Биология», «Физика», «География», «Основы права», иностранные языки (английский, немецкий, французский).

— Апробация направлена на выявление сильных и слабых сторон учебников по отдельным предметам, разработанных на основе новой учебной программы, а также на выбор оптимального учебного материала для школ. Это позволит еще до массового внедрения выбрать действительно качественные и эффективные учебники, — подчеркнула директор Центра Назира Абдрахманова.

Важно, что в апробации участвуют не только педагоги, но и школьники. Это даст целостное представление о функциональности и удобстве учебников.

Напомним, экспертиза учебников проходит в пять этапов: научно-педагогическая экспертиза, доработка материалов, апробация в пилотных школах, общественное обсуждение и заключение предметной экспертной комиссии.

Педагоги, желающие стать экспертами, могут подать заявку через анкетирование на сайте bmso.kz.

