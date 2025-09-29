РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:27, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В казахстанских школах начали апробацию новых учебников

    С 29 сентября в 34 пилотных школах страны стартует апробация учебников на 2026–2027 учебный год, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

    Казахстанские педагоги приступят к экспертизе учебников
    Фото: Минпросвещения РК

    Апробация охватит учебники для 4 класса — «Казахский язык», «Русский язык» (для школ с казахским языком обучения), «Математика» (для школ с казахским и русским языком обучения), «Познание мира», «Литературное чтение»; 7–10 классов — «Всемирная история», «Алгебра», «Қазақ тілі», «Химия», «Биология», «Физика», «География», «Основы права», иностранные языки (английский, немецкий, французский).

    — Апробация направлена на выявление сильных и слабых сторон учебников по отдельным предметам, разработанных на основе новой учебной программы, а также на выбор оптимального учебного материала для школ. Это позволит еще до массового внедрения выбрать действительно качественные и эффективные учебники, — подчеркнула директор Центра Назира Абдрахманова.

    Важно, что в апробации участвуют не только педагоги, но и школьники. Это даст целостное представление о функциональности и удобстве учебников.

    Напомним, экспертиза учебников проходит в пять этапов: научно-педагогическая экспертиза, доработка материалов, апробация в пилотных школах, общественное обсуждение и заключение предметной экспертной комиссии.

    Педагоги, желающие стать экспертами, могут подать заявку через анкетирование на сайте bmso.kz.

    Ранее мы писали, что изменилось в казахстанских школьных учебниках.

    Динара Жусупбекова
