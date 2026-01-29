В Казахстане зарегистрировано более пяти тысяч СМИ
За 2025 год в Казахстане было зарегистрировано 515 новых СМИ. Об этом сообщает Министерство культуры и информации РК, передает агентство Kazinform.
Как сообщает ведомство, 2025 год стал для медиасферы Казахстана периодом системных реформ, институционального развития и укрепления профессиональных стандартов.
— На текущий момент в стране зарегистрировано 5029 средств массовой информации, в том числе 306 иностранных. Только за 2025 год в стране было зарегистрировано 515 новых СМИ. Одним из важных направлений стала поддержка отечественных печатных изданий. Согласно Закону, подписанному Главой государства 18 июля 2025 года, в новый Налоговый кодекс включены нормы о введении пониженной ставки НДС в размере 10% на оборот от реализации отечественных периодических печатных изданий, — говорится в сообщении.
Также, в 2025 году министерством были разработаны проекты Законов «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа».
— Активно развивалось и международное сотрудничество. В этом году реализованы крупные совместные проекты с Турцией — завершено производство 100-серийного сериала «Қайта оралған Үміт», с Китаем — снят первый совместный казахстанско-китайский телесериал «Іледе күтемін…», а также с Российской Федерацией — создан восьмисерийный художественный сериал «Аллигатор», — добавили в Минкультуре.