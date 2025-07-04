В Казахстане запустят информационную систему ведомственных наград

— В настоящее время зарегистрированы 159 ведомственных наград, предназначенных для военных, специальных, правоохранительных и центральных исполнительных органов. Статус, степень, порядок присвоения и награждения ведомственными наградами определены Указом Президента Республики Казахстан, а также рядом нормативно-правовых актов на уровне Правительства, — отметили в министерстве в ответ на запрос агентства.

Сейчас министерство подготовило проект приказа «Об утверждении Правил разработки проектов ведомственных и приравненных к ним наград», в котором предусмотрены требования к сохранению геральдических знаков, введению серийных номеров, прямоугольной форме дизайна и подставок наград и другие критерии.

— Проект правил проходит согласование с заинтересованными государственными органами. Кроме того, министерство разрабатывает платформу «Информационная система ведомственных наград» и планирует ввести её в пилотную эксплуатацию до конца года, — добавили в ведомстве.

Напомним, согласно Указу Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 155 зарегистрированы 87 ведомственных наград, а согласно постановлению Правительства от 15 декабря 2011 года № 1539 — ещё 72.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разрабатывается единый стандарт и перечень ведомственных наград.