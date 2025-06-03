В Казахстане разработают единый стандарт и перечень ведомственных наград

В соответствии с поручением Главы государства, данным на четвертом заседании Национального курултая, комиссией были рассмотрены вопросы разработки единого стандарта и перечня ведомственных наград.

В ходе заседания была заслушана информация Министерства культуры и информации о работе по совершенствованию и применению ведомственных наград, представлены общие подходы по их оптимизации и систематизации.

По итогам заседания Государственным советником дан ряд поручений по дальнейшему совершенствованию работы в сфере ведомственных наград.