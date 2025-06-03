РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:45, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане разработают единый стандарт и перечень ведомственных наград

    Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Ерлан Карин
    Фото: Акорда

    В соответствии с поручением Главы государства, данным на четвертом заседании Национального курултая, комиссией были рассмотрены вопросы разработки единого стандарта и перечня ведомственных наград.

    В ходе заседания была заслушана информация Министерства культуры и информации о работе по совершенствованию и применению ведомственных наград, представлены общие подходы по их оптимизации и систематизации.

    По итогам заседания Государственным советником дан ряд поручений по дальнейшему совершенствованию работы в сфере ведомственных наград.

    Теги:
    Акорда Награда Ерлан Карин
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают