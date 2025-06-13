В Казахстане запустят бесплатный онлайн-курс по безопасному использованию искусственного интеллекта

— Министерство просвещения планирует в августе 2025 года запуск бесплатного онлайн-курса по теме «Безопасное и эффективное использование искусственного интеллекта» для школьников, родителей и педагогов. В вузах разрабатываются новые образовательные программы по направлению ИИ, реализуются совместные проекты с зарубежными университетами, — отметил Премьер-министр.

Также, по его словам, Правительство продолжит внедрение технологий искусственного интеллекта в систему образования с учётом международного опыта, а также с сохранением национальных особенностей и ценностей.

Напомним, в Казахстане планируется разработка национальной политики по внедрению инструментов искусственного интеллекта в сферу образования.

Также в стране откроется Институт искусственного интеллекта.