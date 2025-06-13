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    14:51, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане запустят бесплатный онлайн-курс по безопасному использованию искусственного интеллекта

    В августе текущего года в Казахстане будет запущен бесплатный онлайн-курс на тему «Безопасное и эффективное использование искусственного интеллекта». Об этом сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    искусственный интеллект
    Фото: Gerd Altmann /Pixabay

    — Министерство просвещения планирует в августе 2025 года запуск бесплатного онлайн-курса по теме «Безопасное и эффективное использование искусственного интеллекта» для школьников, родителей и педагогов. В вузах разрабатываются новые образовательные программы по направлению ИИ, реализуются совместные проекты с зарубежными университетами, — отметил Премьер-министр.

    Также, по его словам, Правительство продолжит внедрение технологий искусственного интеллекта в систему образования с учётом международного опыта, а также с сохранением национальных особенностей и ценностей.

    Напомним, в Казахстане планируется разработка национальной политики по внедрению инструментов искусственного интеллекта в сферу образования.

    Также в стране откроется Институт искусственного интеллекта.

    Теги:
    Правительство РК Образование Искусственный интеллект ИИ Олжас Бектенов
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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