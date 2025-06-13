Национальную политику по внедрению инструментов ИИ в образование разработают в Казахстане

— Работа по развитию и внедрению искусственного интеллекта в систему образования ведется в соответствии с Концепцией развития ИИ на 2024–2029 годы, а также Концепцией развития дошкольного, среднего, технического и профессионального, высшего образования и науки на 2023–2029 годы. В настоящее время Министерство просвещения разрабатывает национальную политику, определяющую цели, принципы и уровни внедрения ИИ в образовательную систему. В этом направлении уже внесены изменения в обновленные государственные общеобязательные стандарты начального и среднего образования — интегрированы элементы ИИ, компетентностный подход и STEM-направления, — говорится в ответе главы правительства.

По словам Премьер-министра, сегодня с использованием технологий ИИ на различных цифровых платформах (например, AI Kitap, MyIDP, TopIQ.kz) разрабатываются учебники нового поколения. Они будут включать функции автогенерации заданий, персонализации контента, визуализации понятий и адаптации к индивидуальным особенностям учеников.

— Кроме того, внедряются алгоритмы ИИ, которые позволяют автоматически анализировать структуру, терминологию и формат учебных материалов. Для всестороннего изучения вопроса создана рабочая группа с участием экспертов в IT-сфере, ученых и практикующих педагогов. В рамках этой работы будут проводиться исследования по применению ИИ в образовании и разработаны методические пособия, направленные на формирование цифрового этикета, — добавил Олжас Бектенов.

Ранее мы писали, что в Казахстане откроется Институт искусственного интеллекта.