Институт искусственного интеллекта откроется в Казахстане

— В целях повышения цифровой грамотности педагогов проводятся специальные обучающие курсы. Около 160 тысяч учителей прошли обучение по применению искусственного интеллекта в образовательном процессе (около 90 тысяч — в 2024 году, 70 тысяч — в 2025 году). Министерство просвещения совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности с января 2025 года реализуют пилотный проект по обучению основам программирования в 180 школах страны. Для учеников 10–11 классов пилотных школ в рамках вариативной части учебного плана введены соответствующие курсы, — сообщил глава Правительства.

По данным Премьер-министра, с 16 июля 2024 года в рамках пилотного проекта прошли специальное обучение по направлениям «Искусственный интеллект» и «Разработка игр» 180 педагогов и 120 тренеров Национального центра повышения квалификации «Өрлеу» на базе IT-школ nFactorial и Omnium.

— Кроме того, Национальная академия образования имени Ыбырая Алтынсарина разработает новые регламенты и методические рекомендации, направленные на предотвращение возможного негативного влияния инструментов ИИ в рамках обновления требований к оценке знаний учащихся и академической добропорядочности. Также при академии планируется открыть Институт искусственного интеллекта для координации методических, исследовательских, этических и учебных программ по внедрению ИИ в образовательную систему, — добавил Олжас Бектенов.

Ранее сообщалось что ИИ поможет диагностировать заболевания в медучреждениях Жамбылкой области.