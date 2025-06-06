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    08:43, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    ИИ поможет диагностировать заболевания в медучреждениях Жамбылкой области

    Работы по интеграции искусственного интеллекта в работу организаций здравоохранения уже ведутся полным ходом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ИИ поможет диагностировать заболевания в медучреждениях Жамбылкой области
    Фото:freepik

    Как пояснили специалисты, искусственный интеллект будет использоваться для поиска опухолей и нарушений работы сердечно-сосудистой системы. Делать это он будет с помощью анализа флюорографий, рентгеновских снимков, МРТ и КТ.

    Проект реализуется ГУ «Управление здравоохранения Жамбылской области» совместно с ТОО «WDSOFT». В настоящее время в систему подключены 22 медицинских учреждения и 33 здания.

    ИИ помогает выявлять трудноразличимые патологии, в ближайшем будущем до 95% диагнозов будет ставиться с его помощью.

    Руководитель управления цифровизации и архивов акимата Жамбылской области Шалхар Амантуров также добавил, что современные технологии уже плотно вошли в жизнь организаций здравоохранения.

    — В больницах и поликлиниках Тараза внедрена технология Face ID для подтверждения факта оказания медуслуг и предотвращения необоснованных записей. В Жамбылской области к данной системе подключено 91 медицинское учреждение, — сказал он.

    В какие сферы в Казахстане активнее всего внедряют искусственный интеллект — читайте в материале агентства Kazinform.

    Теги:
    Жамбылская область Искусственный интеллект Больницы
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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