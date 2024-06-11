В Казахстане запустили сайт для дистанционного жертвоприношения

Духовное управление мусульман Казахстана запустило сайт qurban2024.kz для дистанционного проведения обряда жертвоприношения. Заведующий отделом цифрового развития ДУМК Тимур Серикханулы представил сервис сайта на аппаратном совещании, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДУМК.

— По случаю священного праздника мусульманской уммы Курбан айт призываем всех казахстанцев внести свой вклад в благотворительную акцию. В целях оптимизации обряда для жителей, особенно живущих в больших городах, и в этом году жертвоприношение будет проводиться в офлайн- и онлайн-формате, — объявили в ДУМК.

В управлении отметили, что онлайн-заказчики могут через сайт выбрать жертвенное животное и перевести необходимые средства через Kaspi QR. Овец и коз может принести в жертву один человек, а крупный рогатый скот и верблюдов — один или 7 человек вместе.

— Если ваш заказ будет успешным, вы получите SMS-сообщение на свой мобильный телефон. После жертвоприношения его фото и видеоотчет будет отправлен на указанный заказчиком номер, — уточнили в пресс-службе ДУМК.

Ранее сообщали, что проезд в автобусах для астанчан будет бесплатным в честь Курбан айта.

Первый день Курбан айта отмечается по мусульманскому календарю и является выходным, но не переносится на рабочие дни. Ранее Министерство труда и социальной защиты населения РК подтвердило информацию о том, что дополнительного выходного дня в связи с празднованием Курбан айта 17 июня 2024 года не будет.