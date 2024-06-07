РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:05, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Курбан айт пройдет без дополнительных выходных в 2024 году

    мечеть
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Первый день Курбан айта отмечется по мусульманскому календарю и является выходным, но не переносится на рабочие дни. Министерство труда и социальной защиты населения РК подтвердило информацию о том, что дополнительного выходного дня в связи с празднованием Курбан айта 17 июня 2024 года не будет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В соответствии со статьей 84 Трудового кодекса РК первый день Курбан айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, является выходным днем.

    Ежегодно МТСЗН формируется Производственный календарь, в котором отмечаются праздничные и выходные дни в Республике Казахстан на предстоящий год. При формировании Производственного календаря на 2024 год Духовным управлением мусульман Казахстана 17 октября 2023 года было направлено официальное письмо, в котором сообщалось, что в 2024 году первый день Курбан айта выпадает на 17 июня, но может сдвинуться в связи с фазами Луны, — добавили в Министерстве.

    По словам ведомства, 7 июня Духовное управление мусульман Казахстана объявило, что в 2024 году первый день Курбан айта выпадает на 16 июня. Учитывая, что это воскресенье, дополнительного выходного дня в понедельник, 17 июня, не будет.

    — Сегодня, 7 июня, начался месяц зуль-хиджа по хиджре. То есть день Арафа в этом году приходится на 15 июня. 16 июня — первый день праздника Курбан айт, — сообщили на сайте Духовного управления мусульман Казахстана.

    Теги:
    Праздник Минтруда и соцзащиты РК Казахстанцы Религия
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!