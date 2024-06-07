Курбан айт пройдет без дополнительных выходных в 2024 году

Первый день Курбан айта отмечется по мусульманскому календарю и является выходным, но не переносится на рабочие дни. Министерство труда и социальной защиты населения РК подтвердило информацию о том, что дополнительного выходного дня в связи с празднованием Курбан айта 17 июня 2024 года не будет, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В соответствии со статьей 84 Трудового кодекса РК первый день Курбан айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, является выходным днем.

Ежегодно МТСЗН формируется Производственный календарь, в котором отмечаются праздничные и выходные дни в Республике Казахстан на предстоящий год. При формировании Производственного календаря на 2024 год Духовным управлением мусульман Казахстана 17 октября 2023 года было направлено официальное письмо, в котором сообщалось, что в 2024 году первый день Курбан айта выпадает на 17 июня, но может сдвинуться в связи с фазами Луны, — добавили в Министерстве.

По словам ведомства, 7 июня Духовное управление мусульман Казахстана объявило, что в 2024 году первый день Курбан айта выпадает на 16 июня. Учитывая, что это воскресенье, дополнительного выходного дня в понедельник, 17 июня, не будет.