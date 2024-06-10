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    12:03, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Проезд в автобусах для астанчан будет бесплатным в честь Курбан айта

    Автобус Астана
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Решением акимата Астаны в предстоящий праздник Курбан айт, 16 июня проезд на общественном транспорте столицы (городские и пригородные маршруты) будет бесплатным, передает агентство Kazinform.

    Работа общественного транспорта начинается в 6:00.

    — На ночных маршрутах №201, 202, 203 в ночь с 15 на 16 июня проезд также будет бесплатным. Отследить движение ночных маршрутов можно через мобильное приложение «Avtobys», — говорится в сообщении.

    Первый день Курбан айта отмечается по мусульманскому календарю и является выходным, но не переносится на рабочие дни. Ранее Министерство труда и социальной защиты населения РК подтвердило информацию о том, что дополнительного выходного дня в связи с празднованием Курбан айта 17 июня 2024 года не будет.

    Теги:
    Праздник Транспорт Автобус Астана
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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