Проезд в автобусах для астанчан будет бесплатным в честь Курбан айта

Решением акимата Астаны в предстоящий праздник Курбан айт, 16 июня проезд на общественном транспорте столицы (городские и пригородные маршруты) будет бесплатным, передает агентство Kazinform.

Работа общественного транспорта начинается в 6:00.

— На ночных маршрутах №201, 202, 203 в ночь с 15 на 16 июня проезд также будет бесплатным. Отследить движение ночных маршрутов можно через мобильное приложение «Avtobys», — говорится в сообщении.

Первый день Курбан айта отмечается по мусульманскому календарю и является выходным, но не переносится на рабочие дни. Ранее Министерство труда и социальной защиты населения РК подтвердило информацию о том, что дополнительного выходного дня в связи с празднованием Курбан айта 17 июня 2024 года не будет.