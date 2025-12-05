В Казахстане запускают автоматизированный контроль НДС: кого это затронет

Вице-министр рассказал об усовершенствованных подходах по налоговому администрированию в рамках нового Налогового кодекса РК.

— Также поменяли подходы по администрированию налога на добавленную стоимость. Тоже добавили сюда цифровые решения, включили автоматизированный контроль НДС. Это так называемый проект «e-Tamga». Тоже в рамках Кодекса очень долго спорили, налогоплательщики говорили, что авансирование — это сложный механизм. Но мы данный механизм автоконтроля будем включать для налогоплательщиков, которые выписывают электронные счета-фактура без фактического выполнения работ. Поясняю — сейчас принят совместный с бизнес-сообществом документ, в котором в этот автоконтроль включена только одна группа. Это те налогоплательщики, которые, по результатам камерального контроля начали отзывать свои счет-фактуры. Условно — показывают, что выписывают на 1 миллиард тенге, а когда мы выявляем несоответствие, он не выплачивает налоги, он просто отзывает эти счет-фактуры. Мы, конечно, принимаем под контроль такую категорию налогоплательщиков. Другие категории под этот автоматизированный контроль мы не включаем, — сказал Е.Биржанов.

Спикер отметил, что данное новшество позволит значительно упростить процесс и сократить сроки возврата НДС. Упрощенный возврат НДС будет производиться для всех категорий в течение 15 рабочих дней. Сроки возврата через проверку сокращены с 75 до 55 рабочих дней.

Ранее сообщалось, что право на упрощенный возврат НДС получат все экспортеры Казахстана — больше 1000 компаний.