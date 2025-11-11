РУ
    18:23, 10 Ноябрь 2025

    Право на упрощенный возврат НДС получат все экспортеры Казахстана

    С нового года право на упрощенный возврат НДС получат все экспортеры Казахстана, а это больше 1000 компаний, передает Kazinform со ссылкой Комитет государственных доходов. 

    Налоговая перезагрузка: кого оставят на упрощенке
    Коллаж: Kazinform/Canva

    В соответствии с действующими нормами, упрощенный порядок возврата НДС применяется только в отношении отдельных категорий налогоплательщиков — крупных предприятий, производителей и экспортеров, включенных в утвержденные перечни. В настоящее время таких компаний насчитывается порядка 40–50.

    С нового года право на упрощенный возврат НДС получат все экспортеры, количество которых превышает 1000.

    — Возврат НДС в упрощенном порядке будет осуществляться в течение 15 рабочих дней без проведения проверки, при одновременном соблюдении следующих условий: отсутствие неисполненных уведомлений на дату подачи требования о возврате и наличие подтвержденной к возврату суммы превышения НДС по результатам налоговой проверки за 12 месяцев, предшествующих дате подачи требования. Определение суммы возврата будет осуществляться с использованием системы управления налоговыми рисками, при этом основным ориентиром станут результаты предыдущих налоговых проверок, — говорится в сообщении.

    Также вносятся изменения в порядок проверок по возврату НДС. Так, если ранее отчет «Пирамида» использовался для выявления нарушений по всей цепочке поставок, что приводило к отказу в возврате НДС, то с 2026 года данный отчет будет применяться в качестве инструмента выявления рисковых зон.

    По выявленным рискам будут назначаться встречные проверки, и только при подтверждении нарушений у непосредственных поставщиков суммы дебетового сальдо не будут подтверждаться к возврату.

    В КГД подчеркивают, принятые изменения направлены на повышение прозрачности налоговых процедур, ускорение возврата НДС и снижение административной нагрузки на бизнес.

    Ранее Kazinform писал о том, кто в Казахстане не будет платить НДС с 2026 года.

