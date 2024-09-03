12:37, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6
В Казахстане запретили экспорт маточного поголовья КРС
Министерства финансов и сельского хозяйства утвердило приказ, запрещающий вывозить крупный рогатый скот, передает корреспондент агентства Kazinform.
27 августа был утвержден приказ «О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных».
— Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота, — сообщается в документе.
Минсельхоз РК обязали информировать Евразийскую экономическую комиссию о новом приказе.