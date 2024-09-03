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    12:37, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    В Казахстане запретили экспорт маточного поголовья КРС

    Мал базары/сиырлар
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Министерства финансов и сельского хозяйства утвердило приказ, запрещающий вывозить крупный рогатый скот, передает корреспондент агентства Kazinform.

    27 августа был утвержден приказ «О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных».

    — Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота, — сообщается в документе.

    Минсельхоз РК обязали информировать Евразийскую экономическую комиссию о новом приказе.

    Теги:
    Сельское хозяйство Минфин РК Казахстан Скот Минсельхоз Экспорт
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
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