В Казахстане введут предельный размер налоговой задолженности
Проект приказа министра финансов «Об определении предельного размера налоговой задолженности» опубликован на сайте «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.
Целью Проекта является реализация подпункта 4) статьи 5 нового Налогового кодекса Республики Казахстан, а именно определение предельного размера налоговой задолженности, при превышении которого орган государственных доходов применяет способы обеспечения налогового обязательства и (или) меры принудительного взыскания налоговой задолженности.
При этом, к налогоплательщикам, не превысившим предельный размер налоговой задолженности, такие способы и меры принудительного взыскания не применяются, только направляется извещение о наличии налоговой задолженности и начисляется пеня.
Ожидаемый результат – повышение уровня доверия между налогоплательщиками и органами государственных доходов, исключение чрезмерного вмешательства в деятельность налогоплательщика, а также стимулирование налогоплательщиков к самостоятельному погашению налоговой задолженности без применения со стороны органов государственных доходов мер принудительного взыскания.
Публичное обсуждение документа продлится до 22 августа.
Ранее также сообщалось о том, что налоговые органы страны будут использовать биометрию.