В Казахстане введут предельный размер налоговой задолженности

Целью Проекта является реализация подпункта 4) статьи 5 нового Налогового кодекса Республики Казахстан, а именно определение предельного размера налоговой задолженности, при превышении которого орган государственных доходов применяет способы обеспечения налогового обязательства и (или) меры принудительного взыскания налоговой задолженности.

При этом, к налогоплательщикам, не превысившим предельный размер налоговой задолженности, такие способы и меры принудительного взыскания не применяются, только направляется извещение о наличии налоговой задолженности и начисляется пеня.

Ожидаемый результат – повышение уровня доверия между налогоплательщиками и органами государственных доходов, исключение чрезмерного вмешательства в деятельность налогоплательщика, а также стимулирование налогоплательщиков к самостоятельному погашению налоговой задолженности без применения со стороны органов государственных доходов мер принудительного взыскания.

Публичное обсуждение документа продлится до 22 августа.

