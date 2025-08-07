РУ
    В Казахстане введут предельный размер налоговой задолженности

    Проект приказа министра финансов «Об определении предельного размера налоговой задолженности» опубликован на сайте «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Pexels

    Целью Проекта является реализация подпункта 4) статьи 5 нового Налогового кодекса Республики Казахстан, а именно определение предельного размера налоговой задолженности, при превышении которого орган государственных доходов применяет способы обеспечения налогового обязательства и (или) меры принудительного взыскания налоговой задолженности.

    При этом, к налогоплательщикам, не превысившим предельный размер налоговой задолженности, такие способы и меры принудительного взыскания не применяются, только направляется извещение о наличии налоговой задолженности и начисляется пеня.

    Ожидаемый результат – повышение уровня доверия между налогоплательщиками и органами государственных доходов, исключение чрезмерного вмешательства в деятельность налогоплательщика, а также стимулирование налогоплательщиков к самостоятельному погашению налоговой задолженности без применения со стороны органов государственных доходов мер принудительного взыскания.

    Публичное обсуждение документа продлится до 22 августа.

    Ранее также сообщалось о том, что налоговые органы страны будут использовать биометрию. 

    Минфин РК Налоги Налоговый кодекс
    Карина Кущанова
