В Казахстане вступают в силу новые правила обращения с задержанными товарами

Документ разработан на основе Кодекса «О таможенном регулировании» и детально определяет порядок действий с товарами, задержанными органами государственных доходов.

Реализация и использование

Решение о продаже, передаче или уничтожении принимает комиссия. Она формируется приказом руководителя органа госдоходов.

Информация о товарах вносится в электронную базу gosreestr.kz в течение 3 рабочих дней после заседания комиссии.

Оценка проводится субъектами оценочной деятельности в срок до 10 рабочих дней, а для скоропортящихся товаров — 1 календарный день.

Реализация должна быть проведена уполномоченным юридическим лицом в течение 2 месяцев со дня внесения информации в базу.

Скоропортящиеся товары продаются напрямую через торговые организации без электронного аукциона, с обязательным перечислением средств на счёт уполномоченного лица в течение 3 рабочих дней.

При невозможности реализации:

пригодные товары передаются безвозмездно в детские сады, школы, медико-социальные учреждения, организации по защите прав детей, а также в государственные музеи (в случае культурных ценностей);

нереализованные и невостребованные товары могут быть обращены в собственность государства.

Уничтожение

Продукция, запрещенная к ввозу в ЕАЭС либо непригодная к использованию, подлежит уничтожению.

Процесс проводится специализированными предприятиями при участии комиссии и представителей уполномоченных органов.

Фактическое уничтожение должно быть проведено в течение 1 месяца после получения заключения.

Все действия фиксируются фото- и видеосъёмкой, оформляется акт в трёх экземплярах.

Опасные товары уничтожаются только лицензированными организациями, а пищевая продукция и медикаменты — по отдельным профильным правилам.

Возмещение расходов и возврат средств

Денежные средства от реализации товаров распределяются в следующей очередности:

Оплата таможенных пошлин и налогов — перечисляются в республиканский бюджет. Покрытие расходов на перевозку, хранение и реализацию, включая вознаграждение уполномоченного лица.

Уведомление владельца о причитающихся суммах направляется в течение 2 рабочих дней.

Возврат остатка средств владельцу осуществляется уполномоченным лицом в течение 3 рабочих дней после поручения органа госдоходов.

Если сведения о владельце отсутствуют, невостребованные суммы перечисляются в бюджет.

