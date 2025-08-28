В Казахстане вступают в силу новые правила обращения с задержанными товарами
С 7 сентября текущего года в Казахстане начнут действовать обновленные правила реализации, использования и уничтожения задержанных товаров. Изменения утвердил министр финансов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Документ разработан на основе Кодекса «О таможенном регулировании» и детально определяет порядок действий с товарами, задержанными органами государственных доходов.
Реализация и использование
- Решение о продаже, передаче или уничтожении принимает комиссия. Она формируется приказом руководителя органа госдоходов.
- Информация о товарах вносится в электронную базу gosreestr.kz в течение 3 рабочих дней после заседания комиссии.
- Оценка проводится субъектами оценочной деятельности в срок до 10 рабочих дней, а для скоропортящихся товаров — 1 календарный день.
- Реализация должна быть проведена уполномоченным юридическим лицом в течение 2 месяцев со дня внесения информации в базу.
- Скоропортящиеся товары продаются напрямую через торговые организации без электронного аукциона, с обязательным перечислением средств на счёт уполномоченного лица в течение 3 рабочих дней.
При невозможности реализации:
- пригодные товары передаются безвозмездно в детские сады, школы, медико-социальные учреждения, организации по защите прав детей, а также в государственные музеи (в случае культурных ценностей);
- нереализованные и невостребованные товары могут быть обращены в собственность государства.
Уничтожение
- Продукция, запрещенная к ввозу в ЕАЭС либо непригодная к использованию, подлежит уничтожению.
- Процесс проводится специализированными предприятиями при участии комиссии и представителей уполномоченных органов.
- Фактическое уничтожение должно быть проведено в течение 1 месяца после получения заключения.
- Все действия фиксируются фото- и видеосъёмкой, оформляется акт в трёх экземплярах.
- Опасные товары уничтожаются только лицензированными организациями, а пищевая продукция и медикаменты — по отдельным профильным правилам.
Возмещение расходов и возврат средств
Денежные средства от реализации товаров распределяются в следующей очередности:
- Оплата таможенных пошлин и налогов — перечисляются в республиканский бюджет.
- Покрытие расходов на перевозку, хранение и реализацию, включая вознаграждение уполномоченного лица.
Уведомление владельца о причитающихся суммах направляется в течение 2 рабочих дней.
Возврат остатка средств владельцу осуществляется уполномоченным лицом в течение 3 рабочих дней после поручения органа госдоходов.
Если сведения о владельце отсутствуют, невостребованные суммы перечисляются в бюджет.
Ранее мы писали, что аэропорты Казахстана откажутся от хранения изъятых предметов.