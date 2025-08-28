РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:05, 28 Август 2025 | GMT +5

    В Казахстане вступают в силу новые правила обращения с задержанными товарами

    С 7 сентября текущего года в Казахстане начнут действовать обновленные правила реализации, использования и уничтожения задержанных товаров. Изменения утвердил министр финансов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    грузоперевозки
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Документ разработан на основе Кодекса «О таможенном регулировании» и детально определяет порядок действий с товарами, задержанными органами государственных доходов.

    Реализация и использование

    • Решение о продаже, передаче или уничтожении принимает комиссия. Она формируется приказом руководителя органа госдоходов.
    • Информация о товарах вносится в электронную базу gosreestr.kz в течение 3 рабочих дней после заседания комиссии.
    • Оценка проводится субъектами оценочной деятельности в срок до 10 рабочих дней, а для скоропортящихся товаров — 1 календарный день.
    • Реализация должна быть проведена уполномоченным юридическим лицом в течение 2 месяцев со дня внесения информации в базу.
    • Скоропортящиеся товары продаются напрямую через торговые организации без электронного аукциона, с обязательным перечислением средств на счёт уполномоченного лица в течение 3 рабочих дней.

    При невозможности реализации:

    • пригодные товары передаются безвозмездно в детские сады, школы, медико-социальные учреждения, организации по защите прав детей, а также в государственные музеи (в случае культурных ценностей);
    • нереализованные и невостребованные товары могут быть обращены в собственность государства.

    Уничтожение

    • Продукция, запрещенная к ввозу в ЕАЭС либо непригодная к использованию, подлежит уничтожению.
    • Процесс проводится специализированными предприятиями при участии комиссии и представителей уполномоченных органов.
    • Фактическое уничтожение должно быть проведено в течение 1 месяца после получения заключения.
    • Все действия фиксируются фото- и видеосъёмкой, оформляется акт в трёх экземплярах.
    • Опасные товары уничтожаются только лицензированными организациями, а пищевая продукция и медикаменты — по отдельным профильным правилам.

    Возмещение расходов и возврат средств

    Денежные средства от реализации товаров распределяются в следующей очередности:

    1. Оплата таможенных пошлин и налогов — перечисляются в республиканский бюджет.
    2. Покрытие расходов на перевозку, хранение и реализацию, включая вознаграждение уполномоченного лица.

    Уведомление владельца о причитающихся суммах направляется в течение 2 рабочих дней.

    Возврат остатка средств владельцу осуществляется уполномоченным лицом в течение 3 рабочих дней после поручения органа госдоходов.

    Если сведения о владельце отсутствуют, невостребованные суммы перечисляются в бюджет.

    Ранее мы писали, что аэропорты Казахстана откажутся от хранения изъятых предметов.

    Теги:
    Минфин РК Граница
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают