В Казахстане внедрят новые подходы к профилактике наркопреступлений

В фокусе не только меры оперативного реагирования, но и внедрение научно обоснованных подходов профилактики. Об этом стало известно в ходе заседания общественного Совета по профилактике наркоправонарушений МВД под председательством первого заместителя министра внутренних дел Бауржана Аленова.

На совещании был представлен Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026–2028 годы, разработанный с учетом предложений представителей гражданского общества. Для усиления координации работы Республиканский штаб по профилактике наркомании и наркопреступности повышен до уровня Правительства и теперь функционирует под руководством Премьер-министра, а региональные штабы возглавляют акимы.

Отмечено, что в сфере профилактики наркомании акцент постепенно смещается в сторону научно обоснованных и системных подходов. В этой связи в Комплексный план включен пункт о продолжении работы по созданию во всех регионах страны местных моделей противодействия наркомании и наркоправонарушениям с учетом региональной специфики.

Речь идет о применении международной методологии CADCA (Community Anti-Drug Coalitions of America), основанной на консолидации усилий государственных органов, НПО, образовательных учреждений, активных граждан и лидеров общественного мнения. Методика более 30 лет используется в разных странах мира и направлена на стратегическую профилактику, а не разрозненные информационные кампании.

Наряду с профилактической работой были озвучены и результаты правоохранительной деятельности. В 2025 году изъято более 30 тонн наркотиков, заблокировано 17 тысяч онлайн-каналов распространения, а также закрыты десятки незаконных лабораторий по производству наркотических веществ.

Фото: пресс-служба КПН МВД РК

- За год Совет провел 62 заседания, подготовил более 400 видеороликов и десятки подкастов, а также организовал свыше 1100 профилактических мероприятий для молодежи, родителей и других целевых групп. Особое внимание уделялось регионам: в девяти областях и городах страны прошли выездные заседания с оказанием практической и методической помощи местным антинаркотическим штабам. Профилактика наркоправонарушений — это общая задача государства и общества. Эффективность работы на всех уровнях должна оцениваться регулярно, - отметил Бауржан Аленов.

Кроме того, на заседании был представлен положительный опыт ресоциализации осужденных, включающий обучение востребованным профессиям и последующее трудоустройство. Программа признана эффективной и рекомендована к расширению.

По итогам заседания даны конкретные поручения по активизации профилактической деятельности, пересмотру составов региональных советов и усилению персональной ответственности за результаты работы.

Ранее сообщалось об изъятии "веселящего газа" в Астане.