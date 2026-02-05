Два десятка баллонов «веселящего газа» изъяли в развлекательных заведениях Астаны

Комплекс профилактических и оперативных мероприятий провели сотрудники департамента полиции при координации прокуратуры столицы. Уголовные дела возбуждены по части 1 статьи 301 Уголовного кодекса РК.

В надзорном органе отметили, что незаконная реализация оксида азота, известного как «веселящий газ», вызывает все большую обеспокоенность в обществе.

Оксид азота относится к сильнодействующим веществам и представляет серьезную угрозу жизни и здоровью граждан. По данным прокуратуры, зафиксированы факты причинения тяжкого вреда здоровью и летальные случаи, связанные с его употреблением. Кроме того, использование вещества нередко становится фактором вовлечения граждан в употребление наркотических средств.

Прокуратура столицы напоминает, что за незаконный оборот прекурсоров, ядовитых и сильнодействующих веществ предусмотрена уголовная ответственность — до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранеесообщалось, что полиция пресекла канал доставки психотропных веществ в Алматы.