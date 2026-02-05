РУ
РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:11, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Два десятка баллонов «веселящего газа» изъяли в развлекательных заведениях Астаны

    В ряде увеселительных заведений столицы выявили факты незаконной реализации оксида азота. По данным столичной прокуратуры, из оборота изъято более 20 баллонов вещества, возбуждено шесть уголовных дел, передает агентство Кazinform.

    МВД РК, шеврон МВД РК, полиция
    Фото: МВД РК

    Комплекс профилактических и оперативных мероприятий провели сотрудники департамента полиции при координации прокуратуры столицы. Уголовные дела возбуждены по части 1 статьи 301 Уголовного кодекса РК.

    В надзорном органе отметили, что незаконная реализация оксида азота, известного как «веселящий газ», вызывает все большую обеспокоенность в обществе.

    Оксид азота относится к сильнодействующим веществам и представляет серьезную угрозу жизни и здоровью граждан. По данным прокуратуры, зафиксированы факты причинения тяжкого вреда здоровью и летальные случаи, связанные с его употреблением. Кроме того, использование вещества нередко становится фактором вовлечения граждан в употребление наркотических средств.

    Прокуратура столицы напоминает, что за незаконный оборот прекурсоров, ядовитых и сильнодействующих веществ предусмотрена уголовная ответственность — до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Ранеесообщалось, что полиция пресекла канал доставки психотропных веществ в Алматы.

    Дамира Кеңесбай
    Автор
