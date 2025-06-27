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    21:33, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане внедряется автоматизированная система госкадастра

    В сфере строительства в Казахстане одним из значимых проектов является автоматизированная информационная система государственного градостроительного кадастра. Об этом на пресс-конференции СЦК сообщила вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    госкадастр
    Фото: pixabay

    По ее словам, среди основных эффектов внедрения АИС ГГК: 

    • исключение незаконной точечной застройки;
    • открытая информация по генпланам, ПДП (проект детальной планировки), сетям;
    • прозрачное предоставление земельных участков с инфраструктурой.

    — В 4 квартале текущего года планируется осуществить перевод пилотного проекта оказания госуслуг «Предоставление исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции (перепланировки и переоборудования)», «Согласование эскиза (эскизного проекта)» и выдаче технических условий посредством АИС ГГК в боевой режим, — сообщила Ж.Дубирова.

    Вице-министр подчеркнула, что ввод АИС ГГК в промышленную эксплуатацию запланирован на 3 квартал текущего года.

    Ранее мы писали, что в Казахстане искусственный интеллект поможет прогнозировать месторождения.

    Теги:
    Министерство промышленности и строительства Строительство Цифровизация
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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