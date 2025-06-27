В Казахстане внедряется автоматизированная система госкадастра
В сфере строительства в Казахстане одним из значимых проектов является автоматизированная информационная система государственного градостроительного кадастра. Об этом на пресс-конференции СЦК сообщила вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова, передает корреспондент агентства Kazinform.
По ее словам, среди основных эффектов внедрения АИС ГГК:
- исключение незаконной точечной застройки;
- открытая информация по генпланам, ПДП (проект детальной планировки), сетям;
- прозрачное предоставление земельных участков с инфраструктурой.
— В 4 квартале текущего года планируется осуществить перевод пилотного проекта оказания госуслуг «Предоставление исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции (перепланировки и переоборудования)», «Согласование эскиза (эскизного проекта)» и выдаче технических условий посредством АИС ГГК в боевой режим, — сообщила Ж.Дубирова.
Вице-министр подчеркнула, что ввод АИС ГГК в промышленную эксплуатацию запланирован на 3 квартал текущего года.
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