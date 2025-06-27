В Казахстане искусственный интеллект поможет прогнозировать месторождения

По ее данным, в Казахстане уже функционирует Единая платформа недропользования, на которой было оцифровано 22 государственные услуги в сфере геологии и недропользования.

— До конца текущего года планируется реализовать проект по обработке геологических отчетов и формированию базы геологической изученности с помощью искусственного интеллекта. Искусственный интеллект распознает сканированные документы: отчеты, таблицы, карты. Далее это ложиться в базу, формируя BigData. Первый этап проекта — создание прототипа системы и формирования первичной Big Data базы — стал успешным фундаментом для дальнейшего развития. Big Data автоматизируют обработку данных для будущего прогнозирования и оценки вероятности обнаружения месторождений, — отметила Ж.Дубирова.

Вице- министр сообщила, что на Единой платформе кроме государственных услуг, доступен функционал по онлайн сдаче отчетности по ЛКУ.

— В этом году недропользователи впервые отчитались в цифровом формате. Кроме того, проведены работы по оцифровке контрактов и лицензии, так, сейчас оцифрованы 3449 контрактов и лицензии на ТПИ. Также, совместно с акиматами ведется активная работа по оцифровке контрактов и лицензии на ОПИ, оцифровали 2024 контрактов и лицензии, — добавила она.

Отметим, что в феврале 2025 года был запущен Единый портал недропользования в Казахстане.

Ранее мы писали, что QazaqGaz заключил два очередных контракта по недропользованию.