РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:33, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане искусственный интеллект поможет прогнозировать месторождения

    В Казахстане продолжается цифровая трансформация сферы геологии и недропользования. Об этом на пресс-конференции СЦК сообщила вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Искусственный интеллект в Казахстане
    Фото: Gerd Altmann /Pixabay

    По ее данным, в Казахстане уже функционирует Единая платформа недропользования, на которой было оцифровано 22 государственные услуги в сфере геологии и недропользования. 

    — До конца текущего года планируется реализовать проект по обработке геологических отчетов и формированию базы геологической изученности с помощью искусственного интеллекта. Искусственный интеллект распознает сканированные документы: отчеты, таблицы, карты. Далее это ложиться в базу, формируя BigData. Первый этап проекта — создание прототипа системы и формирования первичной Big Data базы — стал успешным фундаментом для дальнейшего развития. Big Data автоматизируют обработку данных для будущего прогнозирования и оценки вероятности обнаружения месторождений, — отметила Ж.Дубирова.

    Вице- министр сообщила, что на Единой платформе кроме государственных услуг, доступен функционал по онлайн сдаче отчетности по ЛКУ.

    — В этом году недропользователи впервые отчитались в цифровом формате. Кроме того, проведены работы по оцифровке контрактов и лицензии, так, сейчас оцифрованы 3449 контрактов и лицензии на ТПИ. Также, совместно с акиматами ведется активная работа по оцифровке контрактов и лицензии на ОПИ, оцифровали 2024 контрактов и лицензии, — добавила она.

    Отметим, что в феврале 2025 года был запущен Единый портал недропользования в Казахстане. 

    Ранее мы писали, что QazaqGaz заключил два очередных контракта по недропользованию. 

    Теги:
    Геология Министерство промышленности и строительства Искусственный интеллект Месторождение ИИ
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
    Сейчас читают