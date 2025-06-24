В Казахстане вдвое сократился дефицит пастбищ — Минсельхоз

— Местные исполнительные органы проводят масштабную работу по обеспечению сельских жителей пастбищами. 1 млн 124,6 тысячи гектаров пастбищ закреплены для общего пользования населения для выпаса скота. Право пользования 723,1 тысячи гектаров пастбищ предоставлено на конкурсной основе. Границы населенных пунктов были расширены за счет прилегающих 79,4 тысячи гектаров пастбищных угодий. 916,8 тысячи гектаров пастбищ поставлены в резерв, — сказал А. Султанов в ходе обсуждения реализации Закона «О пастбищах» в Мажилисе Парламента.

По его словам, в результате пересмотра соответствующих мероприятий и данных учета поголовья скота дефицит пастбищ в стране сократился в два раза — с 8,4 млн гектаров до 4,3 млн гектаров.

— Кроме того, 2 млн гектаров пастбищ, возвращенных в госсобственность, закреплены для общего пользования населения, — добавил вице-министр.

Ранее стало известно, сколько из страны экспортировано зерна.