В Казахстане в три раза увеличили финансирование образовательных грантов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблему оттока молодежи за рубеж поднял Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо особое внимание уделить вопросу отбытия за рубеж молодежи. Этому есть несколько причин. Одна из них - низкая конкурентоспособность нашей системы высшего образования. Конечно, это требует дополнительных инвестиций. В этой связи мы приняли решение о повышении среднего финансировния государственных образовательных грантов от 420 тыс тенге до 1 млн тенге. То есть стоимость грантов будет увеличена в три раза», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на третьем заседании Национального совета общественного доверия.

По словам Главы государства, это позволит периодично повысить зарплату преподавателей и улучшить материально-техническую базу университетов.

«Это очень важный шаг, так как сумма грантов не повышалась с 2011 года. Наши 10 высших учебных заведений должны войти в число 500 лучших университетов мира. Этого мы должны достигнуть к 2025 году», - заключил Касым-Жомарт Токаев.