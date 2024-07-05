В Казахстане увеличивается площадь территорий, которым грозит засуха в июле
В «Казгидромет» пересмотрели прогноз по засухе на июль в Казахстане, передает агентство Kazinform.
По данным синоптиков, в июле 2024 года на территории Казахстана увлажнение в основном ожидается близкими к многолетним значениям, однако площадь территорий, которым угрожает наступление атмосферной засухи, увеличивается.
В июле атмосферная засуха ожидается:
- в Костанайской области в Амангельдинском, Джангельдинском районах и в г.Аркалык;
- в Западно-Казахстанской области в Казталовском, Жаныбекском, Акжаикском и Бокей-Ординском районах;
- в Актюбинской области в Шалкарском, Байганинском, Иргизском и Уилском районах;
- в Карагандинской области в Актогайском и Шетском районах;
- в области Абай в Аягозском районе;
- в Алматинской области в Балхашском районе;
- в области Жетысу в Алакольском районе;
- в Жамбылской области в Мойынкумском, Кордайском, Жуалынском, Жамбылском, Т. Рыскуловском и Сарысуском районах;
- в Туркестанской области в Арысском, Сузакском, Казыгуртском, Туркестанском, Ордабасинском, Отрарском, Шардаринском, Жетысайском и Байдибекском районах;
- в Кызылординской области в Аральском, Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах и в окрестности Кызылорды;
- а также на преобладающей территории Атырауской, Мангистауской и области Улытау.
Умеренно влажно в июле ожидается в Тайыншынском, Уалихановском районах и в районе Г.Мусрепова в Северо-Казахстанской области; в Атбасарском, Аккольском и Астраханский районах и в окрестности Степногроска в Акмолинской области.
На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца.
Ранее сообщалось, что засуха ожидается в июле в 10 регионах Казахстана.