В Казахстане увеличивается площадь территорий, которым грозит засуха в июле

В «Казгидромет» пересмотрели прогноз по засухе на июль в Казахстане, передает агентство Kazinform.

По данным синоптиков, в июле 2024 года на территории Казахстана увлажнение в основном ожидается близкими к многолетним значениям, однако площадь территорий, которым угрожает наступление атмосферной засухи, увеличивается.

В июле атмосферная засуха ожидается:

в Костанайской области в Амангельдинском, Джангельдинском районах и в г.Аркалык;

в Западно-Казахстанской области в Казталовском, Жаныбекском, Акжаикском и Бокей-Ординском районах;

в Актюбинской области в Шалкарском, Байганинском, Иргизском и Уилском районах;

в Карагандинской области в Актогайском и Шетском районах;

в области Абай в Аягозском районе;

в Алматинской области в Балхашском районе;

в области Жетысу в Алакольском районе;

в Жамбылской области в Мойынкумском, Кордайском, Жуалынском, Жамбылском, Т. Рыскуловском и Сарысуском районах;

в Туркестанской области в Арысском, Сузакском, Казыгуртском, Туркестанском, Ордабасинском, Отрарском, Шардаринском, Жетысайском и Байдибекском районах;

в Кызылординской области в Аральском, Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах и в окрестности Кызылорды;

а также на преобладающей территории Атырауской, Мангистауской и области Улытау.

Умеренно влажно в июле ожидается в Тайыншынском, Уалихановском районах и в районе Г.Мусрепова в Северо-Казахстанской области; в Атбасарском, Аккольском и Астраханский районах и в окрестности Степногроска в Акмолинской области.

На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца.

Ранее сообщалось, что засуха ожидается в июле в 10 регионах Казахстана.