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    13:20, 05 Июль 2024 | GMT +6

    В Казахстане увеличивается площадь территорий, которым грозит засуха в июле

    Засуха, степь
    Фото: freepik.com

    В «Казгидромет» пересмотрели прогноз по засухе на июль в Казахстане, передает агентство Kazinform.

    По данным синоптиков, в июле 2024 года на территории Казахстана увлажнение в основном ожидается близкими к многолетним значениям, однако площадь территорий, которым угрожает наступление атмосферной засухи, увеличивается.

    В июле атмосферная засуха ожидается:

    • в Костанайской области в Амангельдинском, Джангельдинском районах и в г.Аркалык;
    • в Западно-Казахстанской области в Казталовском, Жаныбекском, Акжаикском и Бокей-Ординском районах;
    • в Актюбинской области в Шалкарском, Байганинском, Иргизском и Уилском районах;
    • в Карагандинской области в Актогайском и Шетском районах;
    • в области Абай в Аягозском районе;
    • в Алматинской области в Балхашском районе;
    • в области Жетысу в Алакольском районе;
    • в Жамбылской области в Мойынкумском, Кордайском, Жуалынском, Жамбылском, Т. Рыскуловском и Сарысуском районах;
    • в Туркестанской области в Арысском, Сузакском, Казыгуртском, Туркестанском, Ордабасинском, Отрарском, Шардаринском, Жетысайском и Байдибекском районах;
    • в Кызылординской области в Аральском, Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах и в окрестности Кызылорды;
    • а также на преобладающей территории Атырауской, Мангистауской и области Улытау.

    Умеренно влажно в июле ожидается в Тайыншынском, Уалихановском районах и в районе Г.Мусрепова в Северо-Казахстанской области; в Атбасарском, Аккольском и Астраханский районах и в окрестности Степногроска в Акмолинской области.

    На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца.

    Ранее сообщалось, что засуха ожидается в июле в 10 регионах Казахстана.

    Теги:
    ЗКО Туркестанская область Регионы Казахстана Кызылординская область Казгидромет Костанайская область Алматинская область Засуха
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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