В 10 регионах Казахстана ожидается засуха в июле
Увеличивается площадь территорий, подверженных риску наступления атмосферной засухи. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора РГП «Казгидромет» Серик Саиров на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, в целом в июле 2024 года на территории Казахстана ожидается, что условия увлажнения будут в основном приближаться к многолетним значениям, однако площадь территорий, подверженных риску наступления атмосферной засухи, увеличивается.
С учетом фактически сложившихся погодных условий и прогноза на предстоящий месяц в ряде регионов ожидается атмосферная засуха:
- в Костанайской области – в Амангельдинском и Джангельдинском районах;
- в Актюбинской области – в Айтекебиском районе, Байганинском, Уилском, Хромтауском и Шалкарском районах;
- в Карагандинской области – в Шетском районе;
- в области Улытау – в Улытауском и Жанааркинском районах;
- в Алматинской области – в Балхашском и Жамбылском районах;
- в Жамбылской области – в Мойынкумском, Жуалинском и Рыскуловском районах;
- в Туркестанской области – в Арысском, Сузакском, Казыгуртском, Туркестанском, Отрарском и Байдибекском районах;
- в Кызылординской области – в Аральском, Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах;
- в Мангистауской области – в Бейнеуском, Мангистауском и Каракиянском районах;
- на большей части территории Атырауской области.
— В июле ожидается умеренно влажная обстановка в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области, Сандыктауском, Бурабайском, Астраханском районах Акмолинской области и городе Степногорске. На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца, — заявил Серик Саиров.
По данным Казгидромет, в августе ожидается, что средняя температура воздуха на большей части территории республики составит около нормы.