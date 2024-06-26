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    19:02, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    В 10 регионах Казахстана ожидается засуха в июле

    Засуха ожидается в одном из районов Кызылординской области в ближайшие 10 дней
    Фото: freepik.com

    Увеличивается площадь территорий, подверженных риску наступления атмосферной засухи. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора РГП «Казгидромет» Серик Саиров на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По его словам, в целом в июле 2024 года на территории Казахстана ожидается, что условия увлажнения будут в основном приближаться к многолетним значениям, однако площадь территорий, подверженных риску наступления атмосферной засухи, увеличивается.

    С учетом фактически сложившихся погодных условий и прогноза на предстоящий месяц в ряде регионов ожидается атмосферная засуха:

    • в Костанайской области – в Амангельдинском и Джангельдинском районах;
    • в Актюбинской области – в Айтекебиском районе, Байганинском, Уилском, Хромтауском и Шалкарском районах;
    • в Карагандинской области – в Шетском районе;
    • в области Улытау – в Улытауском и Жанааркинском районах;
    • в Алматинской области – в Балхашском и Жамбылском районах;
    • в Жамбылской области – в Мойынкумском, Жуалинском и Рыскуловском районах;
    • в Туркестанской области – в Арысском, Сузакском, Казыгуртском, Туркестанском, Отрарском и Байдибекском районах;
    • в Кызылординской области – в Аральском, Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах;
    • в Мангистауской области – в Бейнеуском, Мангистауском и Каракиянском районах;
    • на большей части территории Атырауской области.

    — В июле ожидается умеренно влажная обстановка в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области, Сандыктауском, Бурабайском, Астраханском районах Акмолинской области и городе Степногорске. На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца, — заявил Серик Саиров.

    По данным Казгидромет, в августе ожидается, что средняя температура воздуха на большей части территории республики составит около нормы.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Казгидромет Засуха
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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