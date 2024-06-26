В 10 регионах Казахстана ожидается засуха в июле

Увеличивается площадь территорий, подверженных риску наступления атмосферной засухи. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора РГП «Казгидромет» Серик Саиров на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, в целом в июле 2024 года на территории Казахстана ожидается, что условия увлажнения будут в основном приближаться к многолетним значениям, однако площадь территорий, подверженных риску наступления атмосферной засухи, увеличивается.

С учетом фактически сложившихся погодных условий и прогноза на предстоящий месяц в ряде регионов ожидается атмосферная засуха:

в Костанайской области – в Амангельдинском и Джангельдинском районах;

в Актюбинской области – в Айтекебиском районе, Байганинском, Уилском, Хромтауском и Шалкарском районах;

в Карагандинской области – в Шетском районе;

в области Улытау – в Улытауском и Жанааркинском районах;

в Алматинской области – в Балхашском и Жамбылском районах;

в Жамбылской области – в Мойынкумском, Жуалинском и Рыскуловском районах;

в Туркестанской области – в Арысском, Сузакском, Казыгуртском, Туркестанском, Отрарском и Байдибекском районах;

в Кызылординской области – в Аральском, Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах;

в Мангистауской области – в Бейнеуском, Мангистауском и Каракиянском районах;

на большей части территории Атырауской области.

— В июле ожидается умеренно влажная обстановка в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области, Сандыктауском, Бурабайском, Астраханском районах Акмолинской области и городе Степногорске. На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца, — заявил Серик Саиров.

По данным Казгидромет, в августе ожидается, что средняя температура воздуха на большей части территории республики составит около нормы.