В Казахстане утвердили тарифы для операторов связи на 2026 год

— С 1 января 2026 года ставки платы за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи сохранены в размере 1,3992% от доходов плательщиков платы, — говорится в документе.

Плательщиками данной платы являются компании, предоставляющие междугородную, международную или сотовую связь, получившие соответствующее право на предоставление этих услуг.

Документ также устанавливает, что налоговым периодом для ежегодного расчета платы является календарный год с 1 января по 31 декабря.

Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года и отменяет предыдущий нормативный акт Правительства Казахстана от 9 ноября 2018 года.

