Рынок связи растет: в Казахстане увеличилось число абонентов

За январь–октябрь 2025 года число абонентов сотовой связи достигло 27 321 тыс., что на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Число абонентов с доступом к интернету составило 19 318 тыс., что на 2,8% выше показателя прошлого года.

Отметим, что за 4 года количество абонентов сотовой связи выросло почти на 3 млн единиц — с 24 280 тыс. в 2021 году до 27 321 тыс. в 2025 году.