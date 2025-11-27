РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:38, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Рынок связи растет: в Казахстане увеличилось число абонентов

    Число абонентов сотовой связи в Казахстане выросло на 4,9%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики АСПР РК.

    Регистрация телефонов в РК: сколько устройств уже заблокировано
    Фото: Pexels

    За январь–октябрь 2025 года число абонентов сотовой связи достигло 27 321 тыс., что на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Число абонентов с доступом к интернету составило 19 318 тыс., что на 2,8% выше показателя прошлого года.

    Отметим, что за 4 года количество абонентов сотовой связи выросло почти на 3 млн единиц — с 24 280 тыс. в 2021 году до 27 321 тыс. в 2025 году.

    Связь, ТВ, IT Статистика
    Динара Жусупбекова
