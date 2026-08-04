Правила испытаний беспилотных автомобилей утвердили в Казахстане

В Казахстане утверждены Правила реализации пилотного проекта по внедрению автотранспортных средств с условной и высокой автоматизацией управления, передает Kazinform со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Соответствующий совместный приказ подписали заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития, исполняющий обязанности министра транспорта и министр внутренних дел.

Документ определяет порядок реализации пилотного проекта, требования к его участникам, автономным транспортным средствам, условия их допуска к эксплуатации, а также механизмы государственного контроля и обеспечения безопасности.

Напомним, пилотный проект рассчитан на три года и будет реализован в Астане, Алматы и Косшы.

Испытания автономного транспорта пройдут как на специализированных полигонах, так и на отдельных участках дорог общего пользования, согласованных с уполномоченными государственными органами.

Правила предусматривают различные требования в зависимости от уровня автоматизации транспортных средств. Так, в автомобилях с условной автоматизацией управления обязательно должен находиться человек, готовый в любой момент взять управление на себя. Для транспорта с высокой автоматизацией допускается эксплуатация без водителя в салоне при условии дистанционного сопровождения удаленным оператором.

Кроме того, автономные автомобили должны быть оснащены системами регистрации данных, видеонаблюдением, средствами аварийного отключения автоматизированной системы управления, специальной маркировкой «Автономное управление», а также механизмами защиты программного обеспечения от внешнего вмешательства.

Документ также регулирует вопросы перевозки пассажиров, взаимодействия с правоохранительными органами, действий при дорожно-транспортных происшествиях и требования к страхованию ответственности участников пилотного проекта.

По словам вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззата Байтурсынова, реализация пилотного проекта позволит протестировать технологии автономного транспорта в реальных условиях, сформировать правоприменительную практику, оценить эффективность действующих механизмов регулирования и создать основу для дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере.

Официальный текст совместного приказа будет опубликован в информационно-правовой системе «Әділет» в течение пяти рабочих дней.

В декабре 2025 года в Астане был показал первый зимний тест беспилотного автомобиля в экспериментальном режиме.

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