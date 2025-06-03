В Казахстане упростят регистрацию импортных лекарств из стран с высокой репутацией — Минздрав

По его словам, текущая процедура регистрации медикаментов в Казахстане требует значительного времени и считается чрезмерно сложной.

— Сегодня, чтобы лекарство получило доступ на рынок страны, может потребоваться от двух до пяти лет, — уточнил он.

С целью оптимизации этой системы Министерство здравоохранения внедряет формат композитной услуги по принципу «одного окна». Этот подход позволит значительно сократить сроки: теперь на регистрацию препарата может уйти не более 100 дней.

Кроме того, планируется ввести ускоренную процедуру регистрации для препаратов, произведенных в странах с признанными регуляторными стандартами. В этот список вошли США, Великобритания, Япония и государства Европейского союза. Для лекарств из этих стран срок рассмотрения документов составит всего 15 рабочих дней.

Ранее стало известно, что в Минздраве пересматривают ценообразование на лекарства.

Кроме того, вице-министр здравоохранения РК Ербол Оспанов рассказал, что видеожетоны у сотрудников «скорой помощи» снижают конфликты с пациентами.