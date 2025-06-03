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    13:00, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане упростят регистрацию импортных лекарств из стран с высокой репутацией — Минздрав

    Вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев на брифинге в СЦК сообщил о планируемых изменениях в процессе регистрации лекарственных препаратов в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    лекарства, аптеки
    Фото: Минздрав РК

    По его словам, текущая процедура регистрации медикаментов в Казахстане требует значительного времени и считается чрезмерно сложной.

    — Сегодня, чтобы лекарство получило доступ на рынок страны, может потребоваться от двух до пяти лет, — уточнил он.

    С целью оптимизации этой системы Министерство здравоохранения внедряет формат композитной услуги по принципу «одного окна». Этот подход позволит значительно сократить сроки: теперь на регистрацию препарата может уйти не более 100 дней.

    Кроме того, планируется ввести ускоренную процедуру регистрации для препаратов, произведенных в странах с признанными регуляторными стандартами. В этот список вошли США, Великобритания, Япония и государства Европейского союза. Для лекарств из этих стран срок рассмотрения документов составит всего 15 рабочих дней.

    Ранее стало известно, что в Минздраве пересматривают ценообразование на лекарства.

    Кроме того, вице-министр здравоохранения РК Ербол Оспанов рассказал, что видеожетоны у сотрудников «скорой помощи» снижают конфликты с пациентами.

    Теги:
    Здравоохранение Медицина Лекарства Минздрав РК Импорт
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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