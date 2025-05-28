Видеожетоны у сотрудников «скорой помощи» снижают конфликты с пациентами

— Известны случаи насилия по отношению к медицинским работникам со стороны пациентов. С целью исключения таких фактов внедряются смарт-видеожетоны для скорой помощи. Недавно в Астане и Алматы запустили пилотный проект по использованию видеожетонов для сотрудников скорой помощи. Устройства оснащены кнопкой SOS, геолокацией и автоматически сохраняют видео выездов. Уже использовано в более трех тысячах выездах. Отмечается, что пациенты стали вести себя более вежливо с медицинскими работниками. Планируем расширение проекта по всей стране, — сказал Е.Оспанов.

Спикер также рассказал о проекте по отслеживанию скорой помощи онлайн. Совместно с акиматом Астаны и Yandex Qazaqstan запущен проект, позволяющий жителям Астаны отслеживать местонахождение «скорой помощи» в реальном времени. При вызове первой категории гражданин получает SMS-сообщение со ссылкой на карту. Это уменьшает количество повторных звонков и снижает тревожность, тогда как в настоящее время происходит до 40% повторных звонков от пациентов, ожидающих «скорую помощь». Сервис планируется масштабировать по всей стране.

Вице-министр сообщил, что благодаря договоренностям с Apple в Казахстане в марте–апреле подключены сервисы «умных гаджетов». Теперь в Казахстане стали доступны функции мониторинга здоровья, включая ЭКГ, отслеживание нарушений сердечного ритма и слуха, а также эпизодов апноэ во сне. Это расширяет возможности самоменеджмента и помогает на ранней стадии выявлять проблемы. Также стали доступны функции «Проверка слуха» и «Слуховой аппарат» для пользователей AirPods Pro 2 и новее. Это расширяет инструменты цифровой профилактики.