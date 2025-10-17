В Казахстане упростят процедуру присвоения статуса кандаса

Согласно проекту, заявление о присвоении статуса кандаса теперь подается через единый портал миграционных услуг migration.enbek.kz посредством мобильного приложения, загранучреждения Республики Казахстан, Государственной корпорации или веб-портала электронного правительства egov.kz.

К заявлению прилагаются:

автобиография (в произвольной форме);

копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (при наличии), с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык;

копии документов, устанавливающих соответствие заявителя условию (на присвоение статуса) (свидетельства о рождении, заграничный паспорт, удостоверение лица без гражданства, другие официальные документы специальных органов страны исхода этнических казахов подтверждающие национальность претендентов), в случае отсутствия рекомендации Комиссии по определению принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства РК в упрощенном (регистрационном) порядке).

Документы предоставляются в подлинниках и копиях для сверки, после чего оригиналы (кроме автобиографии) возвращаются заявителю. Также допускается использование электронных копий и данных из государственных баз.

Для продления статуса кандаса подается отдельное заявление. При этом запрещается требовать от заявителей документы, которые могут быть получены из информационных систем.

Поданное заявление через единый портал миграционных услуг «migration.enbek.kz» либо мобильное приложение, поступает в автоматизированную информационную систему «Кандас» для рассмотрения местными исполнительными органами по вопросам социальной защиты и занятости населения. О регистрации заявления заявитель уведомляется автоматически.

Государственная услуга оказывается бесплатно.

Комиссия рассматривает заявление в течение трех рабочих дней после его поступления и выносит рекомендацию о присвоении либо отказе в присвоении статуса кандаса. Решение оформляется протоколом, а заседания комиссии сопровождаются видеозаписью рассмотрения заявлений этнических казахов.

В документ внесено новшество: если по представленным документам есть мотивированные замечания, услугодатель направляет заявителю уведомление (через портал, электронную почту или SMS) о предварительном решении об отказе и приглашает на заслушивание для возможности выразить свою позицию.

Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней с момента направления уведомления. По его итогам принимается решение о присвоении или продлении статуса, либо формируется мотивированный отказ.

Если заявитель не может присутствовать на заслушивании по уважительным причинам, оно переносится до устранения обстоятельств неявки, при условии предоставления подтверждающих документов.

Решение о продлении статуса кандаса принимается местным исполнительным органом в течение двух рабочих дней с даты поступления заявления и документов. Продление возможно однократно, на срок до шести месяцев.

Информация о решении направляется заявителю через шлюз электронного правительства в Государственную корпорацию.

Приказ вступает в силу с 26 октября 2025 года.

Ранее мы писали о том, что свыше миллиона этнических казахов вернулись в страну с 1991 года.