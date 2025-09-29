Свыше миллиона этнических казахов вернулись в страну с 1991 года

В 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 9 586 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 157,6 тыс. этнических казахов.

45,7% кандасов, прибывших в Казахстан с начала текущего года, являются выходцами из Узбекистана, 41,8% — из КНР, 4,6% — из Туркменистана, 2,7% — из Монголии, 2,6% — из России и 2,6% — из других стран.

По состоянию на 1 сентября 2025 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 58,7%, несовершенолетние — 32,3% и пенсионеры — 9%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 15,4% имеют высшее образование, 29,7% среднее специальное образование, 52,3% общее среднее образование и 2,6% не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2 309 человек. По состоянию на 1 сентября 2025 года в регионы расселения переселено 1 467 кандасов.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд — единовременно в размере 70 МРП (275,2 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг — ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тг).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 594 кандасам. В частности, 237 человек были трудоустроены на постоянную работу.

Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,56 млн тенге на семью.