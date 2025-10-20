В Казахстане трудятся свыше 17 тысяч лесников

Как сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов, сегодня в сфере лесного хозяйства трудятся более 17 тысяч лесников. За последние годы в Казахстане проведена большая работа в области лесного хозяйства: лесистость страны доведена до 5,1%, повышена заработная плата работников лесного хозяйства, реализуется масштабная инициатива Президента страны по посадке 2-х миллиардов деревьев в государственном лесном фонде и 15 миллионов деревьев в населённых пунктах, идет масштабное озеленение осушенного дна Аральского моря, создана зеленая зона столицы на площади 102 тысячи га, активно укрепляется материально техническое оснащение природоохранных и лесных организаций.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов

Благодаря слаженной работе лесоводов на сегодняшний день уже высажено порядка 1,4 миллиарда сеянцев, что составляет свыше 70% от общего плана, а работы по фитолесомелиорации осушенного дна Аральского моря проведены на площади 792 тысячи га.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов

Активно внедряются современные технологии выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой, развивается цифровое управление лесным фондом, для оперативного реагирования на лесные пожары внедряются системы раннего обнаружения пожаров.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов

В своем поздравительном слове Премьер-министр Олжас Бектенов отметил:

- Лес – это не только украшение природы, но и основа экологической безопасности и устойчивого развития нашей страны. Увеличивая количество зелёных насаждений, мы можем обеспечить благоприятный климат, способствовать сохранению биологического разнообразия, а также создать комфортную среду для жизни населения. Поэтому охрана, восстановление и приумножение лесов остаются одной из стратегических приоритетных задач государства.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов

Кроме того, в преддверии знаменательного праздника состоялась презентация книги, посвящённой природному богатству нашей страны - особо охраняемым природным территориям. В издании подробно рассказывается о самобытности этих мест, где благодаря усилиям людей под открытым небом сохраняется дыхание дикой природы, а также подчеркивается важность их охраны.

День работников лесного хозяйства был официально учрежден Правительством Казахстана в 2017 году, отмечается ежегодно в третье воскресенье октября.

